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第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节今日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-12 08:28

      第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节于今日开幕。今日上午，为期3天的第三届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心拉开帷幕。

　　本届博览会以“文旅中原融通世界”为主题，分为两个展馆和室外展区，展览面积达3万平方米，将全面展示“一带一路”沿线国家和地区、沿黄九省和我省18个省辖市及其他多个省、市的文化旅游特色产品，让广大市民和游客共享异彩纷呈的文化旅游盛宴。

　　昨日下午，记者到洛阳会展中心探馆，看到参展商正在紧张布展。据了解，博览会在一楼、五楼及户外设置A、B展馆和室外展区，面积达3万平方米。德国、泰国作为双主宾国坐镇，展示传统和新工艺美术、创意设计作品、文化旅游特色产品等30余类2000余种商品。

洛阳展区令人期待

　　在一楼，体验十足“国际范儿”

　　A展馆位于洛阳会展中心一层，设有序馆、大河文明展区、知名文旅企业展区、商务洽谈及推介区、直播区、国际文旅展区、沿黄河城市文旅展区、博物馆之都展区和跨境电商展区。

　　●序馆

　　全面展示国家、省、市有关领导关于文化旅游发展指示精神，以及中原文化旅游产业发展、文化旅游惠民成就、大运河文化等内容。

　　●大河文明展区

　　黄河之水天上来，奔流到海不复回。博览会邀请沿黄九省区文化旅游企业参展，成为体验黄河文化领略大美黄河的一个窗口。让我们从黄河源头到入海口，共同品读沿黄九省区的文旅风采风情。

　　●知名文旅企业展区

　　主要展示洛阳旅游发展集团有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司、中国电信、携程、洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司、帅辰、清鹤、快手、抖音、河南有线、阿里11家知名文化旅游及智慧旅游企业。

　　●商务洽谈及推介区

　　采购商与参展商进行商务合作洽谈，参展商就产品及项目举办推介活动。

　　●直播区

　　推介展示中原智慧文旅基建新成果，邀请抖音、快手等国内知名直播短视频平台和国内专业机构进行驻场直播，对参展企业开展线上宣传、直播带货等。

　　●国际文旅展区

　　面积约7000平方米，有来自全球30个国家和我国港澳台地区的152家文化旅游企业参展，将集中展示传统工艺美术作品、创意设计作品、文化旅游特色产品，如泰国的泰丝、斯里兰卡的锡兰红茶、立陶宛的琥珀、德国的宁芬堡陶瓷等，汇聚世界各地的人文风情。

　　●沿黄河城市文旅展区

　　以讲好“黄河故事”为主题内容，邀请青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东沿黄河九省区展示黄河文化、特色文旅产品和景区线路，为沿黄城市的文旅交流协作搭建平台，推动黄河文化保护与传承。

　　●博物馆之都展区

　　展示洛阳“东方博物馆之都”建设、数字博物馆建设成果，搭建博物馆文创产品、青少年研学游展示交流平台。

　　●跨境电商展区

　　展示奥莱全球购及河南玖运国际贸易集团有限公司、洛阳联加创客空间创业服务有限公司、上发跨境电商产业园、上海芯龙光电科技有限公司等跨境电商企业。

“出彩中原”展区展现城市特有风貌（图片均为记者 鲁博 摄）

　　上五楼，饱览“中原大舞台”

　　B展馆位于洛阳会展中心五楼，设有中原大舞台、出彩中原展区、“晒文旅家底游河洛大地”展区、洛阳礼物及文化创意展区、中国工艺美术品展区、研学营地展区和非遗展区。

　　●中原大舞台

　　本届博览会特设的中原大舞台，为非遗展区的各类国家级、市级、县级非遗项目提供展演的平台。每天9时至17时，每半小时就会有一场非遗展演，让游客直接感受非遗项目的魅力。

　　●出彩中原展区

　　主要为华夏之源联盟城市、河南省18个省辖市设置文化旅游产品展区，推介中原地方特色文化旅游产品，不仅涵盖了文旅产业的业态文化、旅游商品等，还通过特色的布展及展区设计，展现各个城市的特有风貌。

　　●中国工艺美术展区

　　主要邀请中国工艺美术学会举办会员作品及研究成果展览，组织全国工艺美术工作者展示优秀的工艺美术作品，通过展览继承和发扬中国工艺美术的优秀传统，推动工艺美术事业不断进步。

　　●非遗展区

　　邀请国家级、省级、市级非物质文化遗产项目20余个进行技艺展示、展演和产品展销。

　　●“晒文旅家底游河洛大地”展区

　　展示洛阳18个县(市)区知名景区、精品民宿、乡村旅游、文化旅游助力脱贫攻坚示范项目等。

　　●洛阳礼物及文化创意展区

　　主要展示洛阳礼物、栾川印象等相关系列文创产品，凸显河洛文化在文创设计中的魅力。

　　●研学营地展区

　　主要邀请国内外知名旅行社展示精品线路、研学路线及产品等，包括开封、南阳、三门峡、平顶山、漯河、商丘、信阳、济源等各个城市的精品研学路线，将传统文化与风景名胜相结合，探索研学之旅的奥秘。

　　此外，本届博览会还设置室外展区，位于洛阳会展中心南广场，面积0.4万平方米，展示房车、探险装备等户外旅游装备。

　　本届博览会相关工作人员提醒，为配合好博览会的安保及防疫工作，观展须戴口罩、刷本人身份证并出示洛康码。

　　9月12日至14日，相约洛阳会展中心，共赴一场“国际范儿”的文化旅游之约。（记者 李冰）
[ 责任编辑：崔利利]
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