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央视中秋晚会落户洛阳 洛阳各级各部门履职尽责护航秋晚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-11 08:37

　　连日来，2020年中央广播电视总台中秋晚会落户洛阳的好消息，在我市各级各部门引发热烈反响。大家纷纷表示，要把央视中秋晚会落户洛阳的自豪感转化为护航央视中秋晚会的自觉，积极履职尽责，全力服务保障好央视中秋晚会。

　　“作为央视中秋晚会会场所在地的老城区，我们把保障工作与文明城市创建工作深度融合，与兄弟城区共同营造焕然一新的环境，实现了一池碧水绕会场，赢得了广大群众的点赞支持。”老城区区长夏磊表示，老城区将以央视中秋晚会为契机，持续做好消防安防、文明引导、宣传发动等各项保障工作，为广大演职人员提供舒适的演出环境。同时，持续提升古都文化的传播力、辐射力和影响力，全力推进文旅融合，加快建设国际人文交往中心核心区。

　　市公安局常务副局长张武清表示，央视中秋晚会级别高，河洛文化旅游节规模大，做好安保工作是当前全市公安机关的首要政治任务。各级公安机关和广大公安民警将深入学习贯彻习近平总书记重要训词精神，继续发扬敢打必胜、甘于奉献的优良传统，紧盯安全检查、现场秩序维护、交通保障、无人机反制、社会面管控、应急处置等重点环节，坚守岗位、认真履职、文明执勤、热情服务，用锻造“四个铁一般”的队伍作支撑，坚决完成党和人民交给的使命任务。

　　市城市管理局局长易勋表示，市城市管理局将围绕中心、主动作为，全力保障央视中秋晚会各项任务推进落实。在市容秩序方面，继续深入开展非法广告清零、占道亭棚清零、僵尸车辆清零、枯死苗木清零及店面容貌规范、停车秩序规范，让城市更有序；在环境卫生方面，加强清扫保洁，定期开展洗城行动，让城市更干净；在城市美化方面，抓好迎双节绿化、亮化“双化”提升，让城市更靓丽，向全世界展示匹配“古今辉映、诗和远方”的洛阳气质和容颜。

　　市创建办副主任梁庆光表示，为喜迎央视中秋晚会，市创建办将大力提升节庆氛围，围绕“迎国庆，贺中秋”主题，在城市主干道、重点区域升挂国旗、灯笼等，对城市广场、游园、商业街等繁华区域进行彩化、亮化提升，设置绿植、花卉景观和宣传标语，运用多种元素营造浓烈的节庆气氛。同时持续开展城市清洁行动，创造美丽的城市环境。此外，市创建办将加大文明城市宣传力度，让市民在文明创建的氛围中提升文明程度，共同树立洛阳文明城市形象。(记者 李冰)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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