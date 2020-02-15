文旅融合 幕启河洛 ——写在第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节即将开幕之际

12日，为期一个多月的2020洛阳河洛文化旅游节就要开幕了，又一个“洛阳时间”即将开启。备受瞩目的第三届中原国际文化旅游产业博览会也将同步揭开面纱，洛阳向世界敞开怀抱，世界目光聚焦洛阳！

金秋时节，洛水之畔，盛会将启。

12日，为期一个多月的2020洛阳河洛文化旅游节就要开幕了，又一个“洛阳时间”即将开启。备受瞩目的第三届中原国际文化旅游产业博览会也将同步揭开面纱，洛阳向世界敞开怀抱，世界目光聚焦洛阳！

八方宾朋将以开放合作的行动共襄盛举，以互利共赢的举措共谋发展，以携手同行的姿态共创未来，谱写文旅融合发展的崭新篇章，让古都洛阳绽放夺目光彩。

这是一场国际范儿的盛会

展览面积近3万平方米，共有来自德国、法国、泰国等30多个国家和地区的约150家文化旅游企业参展。德国、泰国作为双主宾国坐镇，展示传统和新工艺美术、创意设计、文化旅游特色等30余类2000余种商品……第三届中原国际文化旅游产业博览会在前两届的基础上增加了“国际”二字，让人不由得产生“世界那么近，我想去看看”的冲动。

回眸前两届中原文化旅游产业博览会，既对准“文化旅游”，又与“产业博览”挂钩，扩大了对外交流、促进了产业培育、彰显了文化惠民，不仅是对洛阳文旅融合发展成果的一次“集中检阅”，也是助推文旅融合发展的强力引擎。

作为今年河洛文化旅游节的“重头戏”之一，也是洛阳重点打造的国际化节会品牌之一，本届博览会由省委宣传部、中国旅游研究院指导，省文化和旅游厅、市政府主办，市文化广电和旅游局、洛阳旅游发展集团承办，以“文旅中原，融通世界”为主题，强化洛阳历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达，突出国际化、市场化、专业化、产业化，为全省乃至全国搭建文化旅游产业展示、交流、交易的综合平台。

近年，我市坚持用文化的理念发展旅游、用旅游的方式传播文化，加快构建文化传承创新体系，加快建设国际人文交往中心和国际文化旅游名城，特别是注重用国际化视野审视、国际化眼光发掘、国际化标准建设、国际化模式运营，以自美其美的底气、美人之美的胸怀、与人共美的合作，加强与“一带一路”沿线国家和地区的文化旅游合作，持续办好中国洛阳牡丹文化节和河洛文化旅游节。在拓宽视野中塑造“古今辉映”，在敞开胸襟中拥抱“八面来风”，洛阳的国际知名度、美誉度和吸引力不断提升，“诗和远方”的洛阳更富魅力。

这是一场讲述精彩黄河故事的盛会

黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂。作为黄河流域的文化大市、旅游大市，读懂黄河流域生态保护和高质量发展这一国家战略的文化价值、生态价值、经济价值，加快建设文化旅游强市，既是洛阳重塑文化自信、彰显特色优势的重大历史机遇，也是义不容辞的使命担当。

“去年以来，我市深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，我们将本届河洛文化旅游节主题定为‘中华源黄河魂’，深入挖掘、阐释和扩展黄河文化内涵，力图用节会语言讲述好洛阳黄河故事。”2020洛阳河洛文化旅游节组委会相关负责人说。

守着丰厚的“家底”，如何讲好黄河故事？今年河洛文化旅游节将以中原国际文化旅游产业博览会、世界古都论坛、“根在河洛客出大谷”——客家文化论坛、龙门石窟申遗成功20周年国际学术研讨会等活动为载体，坚持“请进来”“在云端”线上线下结合，持续提升河洛文化旅游节国际化水平，促进国际人文交往，充分彰显洛阳黄河文化、河洛文化、客家文化魅力，更好唱响主旋律、弘扬正能量。

这是一场扩大“洛阳朋友圈儿”的盛会

今年以来，省委省政府高规格召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，建设国际人文交往中心成为洛阳四大新发展定位之一。

围绕副中心城市建设，本届河洛文化旅游节注重彰显河洛新貌，努力在加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎上持续发力。通过举办河洛文化旅游节，不断创新形式、丰富载体，用形式多样的特色活动来彰显进入“十三五”以来河洛大地的新变化、新气象。

沿黄九省(区)城市文化产业和旅游产业融合发展论坛、黄河非物质文化遗产大展，《古今辉映诗和远方》——2020洛阳河洛文化旅游节16小时大型线上直播活动、“文旅中原融通世界”文艺展演、第12届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖展演、全国男子拳击锦标赛……今年河洛文化旅游节精心安排四大板块21项主体活动和23项专项活动，将充分发挥副中心城市的辐射作用。

这是一场赋能“古都新生活”的盛会

文旅融合，既是诗和远方的牵手，也饱含着人民群众对美好生活的新期待。

前不久，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会隆重举行，标志着我国取得了抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。在经历了疫情的考验后，今年的河洛文化旅游节既承载着中原文旅业加速复苏的目标，又承载着人民群众对后疫情时代文化旅游生活的向往。

据介绍，本届河洛文化旅游节注重催生消费活力，倡导品质生活，牢牢把握扩大内需这一战略基点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚力实施“五提”行动，持续提升“古都夜八点”活动品牌，重磅推出“古都新生活”活动。按照“以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域”的要求，真正把被抑制、被冻结的消费需求释放出来，把疫情催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，推动文旅与工业设计、农业、休闲等深度融合，着力形成声势、体现层次。

“隋唐洛阳城最浓黄河情”文旅系列活动、大型文化旅游节目《晒文旅家底游河洛大地》第二季、2020洛阳金秋旅游消费季暨河洛山水六大精品旅游线路推介系列活动、第三届中原饮食文化暨洛阳味道美食节活动等一批更潮、更炫、更有范儿的活动，将助推我市有效融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更好满足全市人民日益增长的美好生活需求，厚植特色优势、推进转型发展高质量发展，以“一节一会”倡导“古都新生活”。

金秋洛阳，硕果累累，河洛大地正展开一幅“古今辉映诗和远方”的多彩画卷。让我们相聚古都洛阳，感受河洛文化的厚重底蕴，领略千年古都的魅力风采。（记者 李冰）