白露，做凉粉、祭祀社神、斗蟋蟀……（二十四节气与洛阳）

7日，白露。“蒹葭苍苍，白露为霜”“露从今夜白，月是故乡明”“月明白露秋泪滴”……白露原指一种物候现象，清晨的露水日益加厚，在草木庄稼上凝结成一层白白的水滴，所以这时的节气称为白露。

7日，白露。“蒹葭苍苍，白露为霜”“露从今夜白，月是故乡明”“月明白露秋泪滴”……白露原指一种物候现象，清晨的露水日益加厚，在草木庄稼上凝结成一层白白的水滴，所以这时的节气称为白露。

《月令七十二候集解》中提道：“秋属金，金色白，阴气渐重露凝而白也。”这里古人把四时节气和五行学说结合在了一起，在古人看来，秋季属于五行中的金。中国先秦史学会原副会长、洛阳市著名文史学家蔡运章认为，金有肃杀之气，和万物凋零的秋季吻合，这个季节的代表颜色是白色，所以将秋天的露水叫白露。

洛阳市著名民俗学家刘百灵说，白露时节昼夜温差最大，农谚说“过了白露节，夜寒白日热”。露水是白露节气的主要特征，标志着天气转凉。

白露时，正是农村一年一度秋收、秋耕、秋种的三秋大忙季节。豫西地区的农民们开始收玉米、芝麻、绿豆等。农谚有“谷子上囤、核桃挨棍”，白露后山区收核桃。洛宁、栾川、宜阳、嵩县等山区，开始小范围种小麦，其他县区也开始耕地、施肥。“深耕加一寸，顶上一茬粪。翻地适当深，黄土能变金”，这则农谚生动地描述了深耕翻地的重要性。

在豫西山区，有白露节做凉粉的习俗，家家户户用在山上捡到的橡子制作成凉粉，成为这个季节的一道特色小吃，也成为很多人心底的家乡味道和记忆。

“白露节气里，有许多风俗，‘秋社’是其中之一。”刘百灵说，秋社一般在立秋后的第五个戊日举行，大约在立秋后四十余日，白露、秋分前后，是一种欢庆丰收、祭祀神灵的喜庆活动。

《中国风俗通史·两周卷》中提到，社日节是中国古代祭祀社神的节日，分为“春社”和“秋社”。社神就是土地神，社日节的盛行反映了先民对土地的崇高敬意。社神在周代是一个非常尊贵和重要的神祗，从天子到庶人，都要祭祀社神。周人祭社的目的有祈求好收成、祈雨求晴、祈求消灾，甚至还有婚恋求子、赢得战争胜利等目的。当时春社和秋社的日期，没有固定，通过龟卜来选择。

到了秦汉时期，祠社的目的已经从“为民祈谷”，扩展到更为广泛的福祉祈求。到了秦汉时期，社日具有强烈的社会色彩，成为一个热闹熙攘和欢快的节日，不同家庭的男男女女聚在一起，奏乐歌舞，宴饮活动也成为社日不可缺少的内容。

《中国风俗通史·宋代卷》中提到，在宋代，秋社和春社一样，都是古人祭祀社神的日子，时间约在新谷登场的阴历八月。如果说春社是向社神祈年丰的话，那么秋社就是向社神报丰年丰。人民满怀喜悦的心情，敲着鼓，抬着猪、鹅等祭神牲品来到神祠。在举行完隆重的祭神仪式后，大家可以获得社酒、社肉，然后在庙前烧烤猪肉等，和着社酒一起饮用。

白露作为“气始寒”的季节，有三候“鸿雁来、玄鸟归、群鸟养羞”。在河南黄河湿地国家级自然保护区工作了21年的马朝红说，“鸿雁”俗称“大雁”，是北方的冬候鸟，每年“热归塞北，寒来江南”。一部分从北方飞来的大雁会把洛阳作为越冬地，也有的会再往南到鄱阳湖、洞庭湖等地越冬；“玄鸟”指的是小燕子，它的习性恰好和鸿雁相反，这是一种春日北归、秋日南迁的夏候鸟，白露的时候，小燕子就要往南飞了；“群鸟养羞”是说各种北方的鸟开始储存干果等食物以备冬季生活。

白露时节的使者，除了鸟儿还有曾在小暑时登过场的蟋蟀。白露以后，田间地头的蟋蟀卖力地鸣叫起来，“秋兴”好戏也热闹上场。《清嘉录》中记载：“白露前后，驯养蟋蟀，以为赌斗之乐，谓之‘秋兴’。”不过，同属于直翅目昆虫的蝗虫就没这么好运了，白露的到来宣告了蝗虫生命的自然衰减。

我们生活的大自然，如同一部古老而精确的时钟，白露就是这时钟上的一个刻度。“譬如朝露，去日苦多”，白天隐于空中的水汽，夜晚悄然凝聚，滋润大地。这如同辛勤耕耘的园丁们，他们也是默默奉献、默默工作，用毕生的心血培育着祖国的花朵，白露之后便是教师节，向他们致敬！（洛报融媒记者 李砺瑾/文 贾建民/图）