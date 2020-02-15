今晚，洛阳博物馆邀您来打卡

刚刚，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，今晚，该馆将继续推出夜游活动，邀您来打卡。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，今晚，该馆将继续推出夜游活动，邀您来打卡。

中日古代有三次重要战争，即唐日白江口之战、蒙元袭日、明万历援朝战争。其中，唐日白江口之战成为唐王朝和日本关系的一个重要转折点。

此次讲座特邀洛阳师范学院副教授陈巍，以七世纪唐日白江口之战为切入点，讲述日本更改国号，全面转向唐王朝学习的历史过程。

时间：9月4日19：00

地点：洛阳博物馆第三展厅

讲座教授：陈巍，洛阳师范学院历史文化学院副教授，北京大学历史学博士，南开大学博士后，日本早稻田大学访问学者。

直播平台：洛阳博物馆官方微博

(洛报融媒记者 智慧 通讯员 胡寅)(图片为资料图)