正式签约！洛济携手打造洛阳都市圈先行示范区

洛阳都市圈建设又向前迈出重要一步！3日，洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议正式签约，两地深度融合发展迈入快车道，携手打造洛阳都市圈先行示范区。

洛阳都市圈建设又向前迈出重要一步！3日，洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议正式签约，两地深度融合发展迈入快车道，携手打造洛阳都市圈先行示范区。

省委常委、洛阳市委书记李亚，济源产城融合示范区党工委书记、市委书记张战伟出席签约活动。济源示范区管委会主任、市长石迎军，洛阳市市长刘宛康，省发改委副主任李迎伟分别致辞。

加快洛阳中原城市群副中心城市建设，规划建设洛阳都市圈，是省委省政府顺应区域协调发展规律，从国家战略、河南大局出发作出的重大决策部署，体现了对包括洛阳、济源在内的相关城市近年发展成绩的认可与肯定。洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议，经过省有关部门支持指导和两地多次沟通对接，从两地产业项目共建、交通体系共联、文旅合作共融、公共服务共享、生态环境共保、突发事件共防等6个领域明确了33项务实管用、可操作性强的具体措施，搭建了全面合作平台，将密切两地经济社会发展联系，积蓄更加强大的发展动能，极大地促进两地融合联动，推动高质量建设洛阳都市圈。

李迎伟表示，洛阳、济源深刻领会省委省政府战略意图，推动洛济深度融合发展进入快车道。省发改委将持续加大支持力度，加快提升洛阳副中心城市发展能级，促进都市圈各城市合理分工、功能衔接，率先推进洛济对接、深度融合发展，打造洛阳都市圈高质量发展样板。

石迎军表示，济源近年始终从战略高度积极推动与洛阳市融合发展。济源将在省委省政府坚强领导下，在洛阳市龙头带动下，建立完善推进机制，抓好任务分解落实，积极主动与洛阳市展开精准对接，全面提升洛阳济源深度融合发展水平，为打造带动全省高质量发展新的增长极贡献更大力量。

刘宛康表示，随着洛阳副中心城市建设的提速，洛阳都市圈发展规划落地在即，两地深度融合发展迎来了新机遇、取得了新进展。洛阳将和济源携手，持续加强深度对接，协力推动合作事项尽快落地、逐一落实，着力打造区域联动发展样板，共同奏响新时代黄河大合唱。

除签署深度融合发展战略合作框架协议外，两地交通局、文广旅局、教育局、卫健委也分别签订了4项部门合作协议；香江万基铝业与河南联创化工、LYC轴承与济钢、圣久锻件与中原特钢、中色科技与万洋冶炼、发恩德矿业与金利金铅、永宁有色与豫光金铅、万基控股与金马能源、炼化九源石化与清水源、炼化九源石化与济源海湾实业、洛阳炼化与金江炼化同步签订10项产业合作协议；洛阳市第二外国语学校与济源市太行路学校签订教育合作协议；河南正骨医院与济源中医院、洛阳市妇幼保健院与济源市妇幼保健院签订2项医疗卫生合作协议。

济源示范区党工委副书记、市委副书记李哲，济源示范区人大工委主任、市人大常委会主任李军星，济源示范区政协工委主任、市政协主席田国强，洛阳市领导赵会生、吴中阳、杨炳旭等参加签约活动。(洛报融媒记者 李东慧)