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目前洛阳暂无法接种重组带状疱疹疫苗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-02 08:23

　　本期关注

　　近日，市民田先生通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询：自国家药监局批准了首个重组带状疱疹疫苗后，目前，外地已陆续开始预约接种，想知道我市何时可以接种该疫苗。记者就此采访了洛阳市疾病预防控制中心。

　　听您倾诉

　　市民田先生说：“目前，北京、上海等地已开始提供重组带状疱疹疫苗接种服务。之前我到家附近的社区医院咨询，对方说目前洛阳还没有这种疫苗。”

　　田先生想知道，我市何时可以接种该疫苗，届时该如何预约等。

　　所跑单位

　　市疾病预防控制中心

　　跑腿经历

　　市疾病预防控制中心免疫规划所所长田鹏介绍，重组带状疱疹疫苗为自费疫苗，即非免疫规划疫苗。根据《中华人民共和国疫苗管理法》规定，不同类别的疫苗，采购方式各不相同。

　　国家免疫规划疫苗，即居民应当按照政府规定接种的疫苗，由国务院卫生健康主管部门会同国务院财政部门等组织集中招标或者统一谈判，形成并公布中标价格或者成交价格，此后各省、自治区、直辖市实行统一采购。而国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗，由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购。也就是说，重组带状疱疹疫苗需要以省为单位进行集中统一采购，各地市无法直接进行采购。

　　田鹏说，目前，我省重组带状疱疹疫苗还没有进行采购。此外，即便省级集中采购完成，我市各县(市)区疾控中心后续通过河南省非免疫规划疫苗采购交易系统进行购买时，购买量也需要满足药企规定的最小配送量。因为重组带状疱疹疫苗主要针对50岁以上人群，且价格相对较高，各县(市)区疾控中心在购买前会进行市场调研，否则批量采购的疫苗，很可能无法完全被市场消化。若我市可以接种该疫苗，市疾病预防控制中心将第一时间对外公布。

　　跑腿结果

　　记者已将相关情况告知诉求人。(记者 郭飞飞 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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