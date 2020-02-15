洛阳首批鼻喷流感疫苗来了 本周六开始预约接种

25日，国内首支冻干鼻喷流感减毒活疫苗(简称鼻喷流感疫苗)在郑州完成接种，接种者不用打针，喷喷鼻子就可以预防流感。

25日，国内首支冻干鼻喷流感减毒活疫苗(简称鼻喷流感疫苗)在郑州完成接种，接种者不用打针，喷喷鼻子就可以预防流感。这一消息引发不少洛阳市民的关注，咱洛阳何时能接种？哪些人可以接种？效果与以往的流感疫苗有何不同？记者就此采访了疾控中心的专家。

关键词 到货

我市首批鼻喷流感疫苗来了 本周六开始预约接种

跟以往的流感疫苗相比，鼻喷流感疫苗有啥不一样？

市疾控中心免疫规划所所长田鹏说，以往的流感疫苗属于灭活疫苗，使用肌内注射的方式接种，而鼻喷流感疫苗属于减毒活疫苗，以鼻腔喷雾给药的方式接种，也就是说在接种者的鼻孔里喷入药液即可完成接种。

需要提醒的是，只有3岁到17岁的孩子才能接种鼻喷流感疫苗，但对疫苗成分过敏者，正在接受免疫抑制治疗者，患有癫痫和其他神经系统疾病、鼻炎者，还有发热者，均不宜接种。

田鹏说，目前我市首批鼻喷流感疫苗已经在西工区疾控中心到货，但供应量不多，本周六就可以开始预约接种，每支的价格是320元。

关键词 效果

比以往的流感疫苗保护效果更好 接种3天就会产生黏膜免疫

很多人都对鼻喷流感疫苗的保护效果比较关注，为何喷喷鼻子就能防流感？记者就此进一步采访了西工区疾控中心主任陈阳平。

“鼻喷流感疫苗的保护效果，要比以往的流感疫苗更好，免疫途径更全。”陈阳平说，流感病毒侵袭人体后，会广泛存在于鼻腔、呼吸道等黏膜部位，以及体液和细胞中，鼻喷流感疫苗通过鼻黏膜给药后，会产生黏膜反应，在鼻腔形成一道免疫防线，还会产生体液免疫和细胞免疫，清除体液和细胞中的流感病毒。

还有一点值得关注，以往的流感疫苗，一般在注射接种后的两周至一个月产生抗体，而鼻喷流感疫苗在接种的3天后就会产生黏膜免疫。

关键词 提醒

通过两种方式预约接种鼻喷流感疫苗 疾控专家还送上一条重要提醒

据了解，西工区疾控中心首批到货200支鼻喷流感疫苗，目前只有金谷园社区卫生服务中心和凯东社区卫生服务中心可以预约接种，后续会开放更多接种点。

该如何预约接种鼻喷流感疫苗？

陈阳平说，从本周六开始，可通过以下两种方式预约接种：一是到上述两家卫生服务中心预防接种门诊现场预约接种；二是搜索并关注微信公众号“约苗”，点击“打疫苗”中“疫苗预约”选项，选择疫苗种类后再选择这两家预防接种门诊之一接种即可。

田鹏最后提醒说，不论是选择以往的注射流感疫苗还是鼻喷流感疫苗，最关键的是在流感季到来前及时接种。在今年新冠肺炎疫情防控常态化的背景下，预防流感显得更为重要，尤其建议孕妇、幼儿、老人、在校中小学生、医务工作者等重点人群接种流感疫苗。“今年注射流感疫苗供应非常紧张，我市各社区卫生服务中心预防接种门诊供货不足，建议上述重点人群提前到社区卫生服务中心预防接种门诊进行预约登记，以便疫苗到货后能第一时间接种上。”(记者 曾宇凌 通讯员 梁秀梅)