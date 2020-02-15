记者跑腿：路边频现黑蝴蝶？园林绿化部门：这是有害的锦斑蛾

近日，洛龙区的王先生向记者反映：在兴洛湖公园附近路段，经常可以看到一种黑色的虫子飞舞，看起来像黑蝴蝶，又有点儿像蛾子。王先生说，他之前没见过这种虫子，想知道它们是否会对环境造成危害。

黑翅红头的锦斑蛾

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近日，洛龙区的王先生向记者反映：在兴洛湖公园附近路段，经常可以看到一种黑色的虫子飞舞，看起来像黑蝴蝶，又有点儿像蛾子。王先生说，他之前没见过这种虫子，想知道它们是否会对环境造成危害。

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王先生说：“我平时喜欢到兴洛湖公园锻炼身体，最近每次经过关林路，都能见到这种虫子，大小跟蝴蝶差不多，翅膀是黑色的，红色的头部有两根黑色的触须。多时，能看到一大群。”

王先生说，最近，他家小区里也飞进来这种虫子，不知这种虫子是否有毒，是否会对环境造成危害。

跑腿经历

昨日上午，记者先来到王先生所说的区域，发现行道树周围确实有不少这样的虫子，地面上也掉落有不少虫子的尸体。记者拍摄照片后，来到园林绿化部门进行咨询。

相关专家看后说：“这种虫子叫锦斑蛾，为鳞翅目斑蛾科的一种昆虫，以重阳木树叶为食，也叫重阳木锦斑蛾。虽然它对人体没有什么危害，但影响重阳木的生长，严重的可吃光树叶，使重阳木因缺少光合作用而死亡。”

该专家介绍，重阳木为中国原产树种，为大戟科秋枫属落叶乔木，通常作为行道树和庭园观赏树栽培。在洛龙区香山路、展览路、通济街等部分路段，以及隋唐城遗址植物园等处栽种有重阳木。

2016年，我市首次发现锦斑蛾。锦斑蛾低龄幼虫取食重阳木叶片，老龄幼虫能够吐丝、坠地做茧，也有的老龄幼虫在叶片上结茧。黑色的成虫能够飞舞，吸食叶片补给养分，在叶片背后产卵。市民王先生看到的就是锦斑蛾的成虫。在我市，锦斑蛾一年繁衍四代，其中第二、三代危害最为严重。

经过几年的摸索，我市已形成较为成熟的锦斑蛾防治方法。目前，市区两级园林绿化部门正在对栽种有重阳木的路段进行病虫害处理，部分路段还将采用无人机喷药等方式，对锦斑蛾进行防治。

跑腿结果

王先生表示已经了解情况，希望相关防治措施能有效减少锦斑蛾的数量。（记者 郭飞飞 文/图）