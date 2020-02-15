异地缴存住房公积金 在洛阳购房可申请公积金贷款

近日，市民张先生通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询：如果在外地缴存住房公积金，在洛阳买房，是否可以申请住房公积金贷款？如果可以的话，具体如何办理？需要准备哪些材料？记者采访了市住房公积金管理中心。

本期关注

近日，市民张先生通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询：如果在外地缴存住房公积金，在洛阳买房，是否可以申请住房公积金贷款？如果可以的话，具体如何办理？需要准备哪些材料？记者采访了市住房公积金管理中心。

听您倾诉

张先生说：“我的户口在洛阳，目前在外地工作，所在公司给职工缴纳的有住房公积金。我有意在家乡置业，最近听说洛阳将放宽异地贷款政策，不知道目前是否实施？”

所跑单位

市住房公积金管理中心

跑腿经历

市住房公积金管理中心信贷科相关负责人说，《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法》目前已经印发实施，该办法放宽了异地贷款政策。

此前，我市对异地贷款的规定是，必须在省内其他地市缴存住房公积金，且户籍在洛阳本地，才可以申请住房公积金贷款。新规实施后，将取消户籍地和缴存地限制。凡在我市行政区域以外地市缴存住房公积金的职工，在我市行政区域内购买自住住房时，符合贷款条件，均可申请住房公积金贷款。

该负责人说，张先生若符合异地贷款相关条件，可以在我市申请住房公积金贷款。异地贷款具体办理要求和流程，与本地缴存职工贷款申请一致，不过需要多提供3个材料：缴存地住房公积金管理中心出具的异地贷款职工住房公积金缴存使用证明(一式三份)、最近6个月的住房公积金缴存明细账原件，以及缴存地房屋管理部门出具的房屋查询结果告知单。

异地贷款额度按照我市相关规定执行，具体贷款额度与申请人的住房公积金缴存基数、缴存年限、账户余额等因素有关，具体情况异地缴存职工可拨打0379-12329客服电话咨询了解。

进行贷款额度测算时，异地缴存职工可委托家人持职工本人身份证到市民之家进行咨询。签订住房公积金借款合同时，需申请人本人到场办理，也可公证委托他人办理。

需要提醒您的是：如果有未结清的住房公积金贷款、第三次(含)以上使用住房公积金贷款、所购住房系家庭名下(含未成年子女)第三套及以上住房的缴存职工，申请异地贷款，市住房公积金管理中心不予受理。

跑腿结果

张先生说已了解相关规定，近期将申请办理住房公积金异地贷款。(记者 郭飞飞 通讯员 丁聚锋)