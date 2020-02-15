今年起，生育一孩、二孩生育津贴相同 产假时间相同

近日，部分市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询生育保险津贴领取相关问题：“我的妻子2019年12月生了二孩，为什么领取到的生育津贴只有3个月？”“生育保险材料已经提交，津贴目前还未到账，现在离职是否影响津贴领取？”

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近日，部分市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询生育保险津贴领取相关问题：“我的妻子2019年12月生了二孩，为什么领取到的生育津贴只有3个月？”“生育保险材料已经提交，津贴目前还未到账，现在离职是否影响津贴领取？”

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市民孙先生说，他的妻子去年12月生了二孩，之后提交了相关材料，最近刚刚领取到生育津贴，可是仅有3个月的。孙先生对此不理解，为什么一孩与二孩的生育津贴不同。

市民高先生和妻子最近也遇到跟生育津贴有关的问题。高先生说：“我妻子今年1月生了宝宝，7月，我们提交了相关材料，目前津贴还没到账。我在外地工作，妻子想辞职在家带孩子。她现在离职，是否影响津贴领取？”

所跑单位

市社保中心、市医疗保障局

跑腿经历

市社保中心相关工作人员说，孙先生的问题主要牵涉到新老政策衔接问题。

2020年1月1日前，生育津贴领取按照原有政策执行。原政策规定：妊娠满28周以上生产或者引产的，享受90天的生育津贴；晚育的增加90天的生育津贴。也就是说，无论生一孩还是二孩，都可享受不少于90天的生育津贴。如果生育一孩时属于晚育范围，可享受到180天的生育津贴。不过，生育二孩不享受晚育的90天生育津贴。

自今年1月1日(含)起，生育保险和职工基本医疗保险合并实施，新政策规定：女职工生育可享受98天生育津贴，符合《河南省人口与计划生育条例》等生育子女的，增加产假90天，增加的产假也享受生育津贴。无论一孩、二孩，均按该政策执行。

该工作人员说：“2016年至2019年，均按原政策执行。孙先生的妻子生育二孩的时间在原政策有效期内，所以参照原政策执行。”

关于高先生及其妻子的问题，市医疗保障局相关工作人员说，根据我市相关规定，用人单位应当按照属地管理原则参加生育保险，参加生育保险的单位，参保不足一年内有女职工生育，女职工生育保险津贴待在单位参保满一年后，方可由生育保险基金支付。女职工办理生育报销手续至领取津贴前，不得停保、转移、欠缴社保。通常，从资料受理、审核到指定银行发放生育保险津贴，约需45个工作日。建议高先生的妻子在领取津贴后再从所在公司辞职。

办事结果

已将我市相关规定告知诉求人。(记者 郭飞飞 通讯员 耿永要 周巧芳)