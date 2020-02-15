本周四，洛阳晚报继续邀您看抗战老电影

9月3日是中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日，在这个特殊的日子里，3日(本周四)上午，洛阳晚报将和八路军驻洛办事处纪念馆(以下简称洛八办)联合举办“光影旋律里的抗战故事”第二场观影活动，本次组织观看的是曾获得中国电影金鸡奖最佳纪录片奖的《先驱者之歌》。

9月3日是中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日，在这个特殊的日子里，3日(本周四)上午，洛阳晚报将和八路军驻洛办事处纪念馆(以下简称洛八办)联合举办“光影旋律里的抗战故事”第二场观影活动，本次组织观看的是曾获得中国电影金鸡奖最佳纪录片奖的《先驱者之歌》。如果您愿意参加，请拨打电话联系我们吧。

本次观看的影片，由洛阳百年留声博物馆提供，和上次一样，仍然为胶片老电影。该馆馆长张建洛介绍，这部纪录片是1981年上映的，当时为纪念中国共产党建党60周年而作。这部影片通过一个个悲壮的故事，以饱满的激情颂扬革命先烈为阶级、为国家、为民族、为共产主义事业而不惜牺牲个人生命的光辉事迹。这是一部近百年来中华儿女与封建主义、帝国主义的奋斗史，先驱们在艰苦环境中创建工农武装，努力拼搏抗击国民党反动派的围剿，反抗日本帝国主义，壮大自己的历史。该影片曾在1981年获得文化部优秀纪录片奖，1982年获得第二届中国电影金鸡奖最佳纪录片奖。

因为场地有限，本次观影人数暂限定为30人。今后，我们仍将不定期举行线下抗战老电影观影活动。我们期待您带着家人前来，一同重温经典、观看抗战故事。今后若您想观看哪部抗战题材老电影，也可拨打本报热线66778866告诉我们。

观赏影片：《先驱者之歌》

观影地点：洛八办(老城区九都东路222号院)

观影时间：9月3日上午

观影人数：限30名

报名电话：66778866

(记者 李砺瑾)