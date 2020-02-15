沟域经济:欣欣向荣,大有可为 ——全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会精神解读

在孟津同盟山沟域经济示范带，万亩孟津贡梨喜迎收获，金黄金黄，脆甜脆甜；在新安大河田园沟域经济示范带，住窑洞民宿、瞰壮美黄河、游生态廊道，别具特色；在栾川荷香湾，青山相映、碧水中流，池塘勾连、荷花绽放……初秋时节，河洛山乡的广袤沟域，瓜果飘香，五彩斑斓，游人如织。

在孟津同盟山沟域经济示范带，万亩孟津贡梨喜迎收获，金黄金黄，脆甜脆甜；在新安大河田园沟域经济示范带，住窑洞民宿、瞰壮美黄河、游生态廊道，别具特色；在栾川荷香湾，青山相映、碧水中流，池塘勾连、荷花绽放……初秋时节，河洛山乡的广袤沟域，瓜果飘香，五彩斑斓，游人如织。

8月29日，全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会召开，观摩交流借鉴，深入部署推动，动员全市上下强化沟域经济发展理念，坚持高站位，打好“组合拳”，强化抓落实，推动沟域经济发展竞相出彩，着力走出一条富有洛阳特色的农业高质量发展之路。

蹚出新路子

沟域经济成效显著

洛阳境内“五山四岭一分川”，大小沟岔数十万条，城乡二元结构矛盾突出。然而，换一种思路看，洛阳独特的地形地貌、气候条件，以及豫西特有的自然山水、乡村文化资源，决定了在发展沟域经济上优势突出、前景广阔。

当前，农业正由增产导向转向提质导向，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略，决胜全面小康进入总攻阶段。在此背景下，以沟域经济为抓手推进农业高质量发展，顺应了农业农村发展新特征，顺应了黄河流域治水兴水规律，顺应了发展富民乡村产业趋势，符合上级精神、符合洛阳实际、符合客观规律、符合群众意愿，牵动全局、影响长远。

“十三五”以来，我市已建成53个市级沟域经济示范带，年均总产值达30亿元，涌现出了新安樱桃谷、洛宁苹果谷、栾川伊源康养谷、新安黄河神仙湾等一批各具特色的亮点。

如今，在沟域经济理念的撬动、催生之下，沟域经济示范带内实现了生产发展、生活富裕、生态良好的有机统一。在沟域内，特色产业做大做优，特色高效作物种植占比达90%，“互联网+农业”、乡村旅游等新业态蓬勃发展；新型经营主体培育壮大，农业产业化规模化经营水平不断提升；绿色发展底色更加厚实，美丽乡村建设和全流域生态保护全面展开，沟域绿化率较2016年年底提高19个百分点；农民收入持续增加，沟域内村集体经济实现年均收入8万元以上，带动8.6万名贫困群众稳定增收，30万名山区群众从中受益，昔日“穷山沟”正变成脱贫致富的“聚宝盆”。

立足当下，着眼长远，洛阳总体上已进入城市带动农村、工业反哺农业的阶段，一系列战略机遇叠加，新的消费潜力、新的发展格局不断激活催生，以沟域经济为抓手推进农业高质量发展，洛阳不仅有基础、有机遇，而且前景广阔、大有可为。

打好“组合拳”

持续做好“四篇文章”

沟域经济是以自然沟域为整体的区域经济，必须打好“组合拳”，避免“单打一”。下一步，以沟域经济为抓手推进农业高质量发展，要持续做好产业、特色、生态、融合“四篇文章”，走对路、抓对点，全面提升沟域经济的创新力、竞争力和综合效益。

产业为基

产业结构调整是发展沟域经济的重中之重。各地要在确保粮食安全前提下，因地制宜发展六大特色产业和富硒农业。比如，浅山丘陵区要大力发展林果业，打开销路、叫响品牌；伊川要做优做大以岭上硒薯、富硒小米等为主的富硒农业；嵩县、栾川要发挥伏牛山中药材宝库优势，做实中药材产业。

同时，坚持一产打基础、二产延链条、三产增活力，各地要加快形成多层次、多品种、差异化的农产品精深加工业，大力发展乡村旅游，让好风景变成好光景。

土地流转和适度规模经营是农业高质量发展的必由之路。对此，我市将扎实推进农村土地制度改革，大力推动土地流转，加快培育新型农业经营主体，推动沟域产业形态由“小特产”升级为“大产业”、空间布局由“零星分散”转型为“集群发展”。在此基础上，完善利益联结机制，让农民分享全产业链增值收益。

生态为先

良好生态环境是沟域经济赖以发展的基础。下一步，我市将结合推进黄河流域生态保护和高质量发展，把沟域经济和沟域生态统筹起来一体谋划推进，打造沟域生态经济带。

在提升绿色上，围绕森林覆盖面积和林果种植面积双增目标，在山顶土薄地区发展生态林，在半坡气候适宜地区发展经济林，在沟谷土壤及生产条件较好地区发展花卉苗木、观光农业，真正多造林、护好林。

在治理水土上，要落实好水土保持措施，抓好河道治理、污水处理等，打造良好水生态。水资源丰富的地方，要着力兴水活水，让沟域经济更具灵气；水资源不足的地方，要抓好引水工程，推动用水方式由粗放向集约转变。同时，我市将加强土壤污染综合治理，持续改善土壤环境质量。

在循环经济上，依据沟域内生态承载能力，种植要突出有机和生态元素，养殖要全部实现绿色循环发展，农产品精深加工要以不污染沟域环境为前提，发展乡村旅游要最大限度减少对沟域生态环境的影响，并加强绿色矿山建设和尾矿库治理，着力推动沟域内生产、生活、生态协调发展。

文化为魂

厚重的历史文化是洛阳发展沟域经济的宝贵财富。洛阳是农耕文明“二十四节气”的重要发祥地，河洛乡村文化遗产灿若星辰。这些年，伊滨倒盏民俗村、孟津卫坡村、洛宁三彩陶艺小镇都是推进文旅融合的成功探索。

为让文化资源优势转变为发展优势，我市将结合编制沟域经济发展规划，把沟域内历史文化资源底数摸清楚，积极申报国家、省级传统村落，因地制宜建设乡愁博物馆、民俗馆、非遗扶贫工坊等，把独具特色的文化元素融入沟域村庄建设和环境整治，探索将地域相近的沟域文旅景点串联起来，打造更多文旅精品带，真正把沟域打造成留住美丽乡愁、传承优秀文化、倡树文明新风的重要载体。

融合为要

当前，农村发展正由传统种养业为主转向一、二、三产深度融合。沟域经济发展理念，本身就是要以融合催生和撬动农业高质量发展。对此，我市将持续推进农村三产有机融合、沟域全景立体融合、农文旅深度融合和农商网深度融合，最大限度挖掘和释放全产业链价值。

针对当前农产品流通环节瓶颈问题，我市将持续加强产销对接，大力发展订单农业，打造从田间到市场、到餐桌的完整供应链；加快完善农产品仓储物流，尽快补上冷链物流短板，发展农村电商，用好直播带货，推进优质农产品进景区、商超、服务区等，真正让农产品不仅产得出，更卖得好。

强化抓落实

转变理念实干实效

理念一转天地宽。以沟域经济为抓手推进农业高质量发展，是当前和今后一个时期洛阳农业农村工作的主攻方向。会议要求，各级党委、政府和领导干部强化以沟域经济为抓手推进农业高质量发展的理念，在沟沟岔岔、山山峁峁的主战场，吹糠见米、拉锯见末、实干实效。

发展沟域经济必须坚持规划先行。我市将高质量编制沟域经济发展规划，突出特色、注重整体，对接好“十四五”规划、国土空间规划、农村土地综合整治规划等，切实增强沟域经济发展的科学性、前瞻性和协调性，防止盲目投资、无序建设。

当前，基础设施不完善，仍然是沟域经济发展的突出短板。我市将持续完善路网体系，重点拓宽提升沟域与主要干线公路的连接线，因地制宜建好沟域内的主干道、慢行道、步道、栈道等，因地就势设计建设景观设施，完善提升停车场、公厕、标识系统等公共服务设施，大力改善沟域及周边村庄人居环境，不断提升沟域经济发展综合承载力。

在推进中，我市将坚持完善联席会议、专班推进、跟踪监测、督导考核等工作机制，持续强化项目抓手，强化人才、技术、资金、政策等要素保障，强化基层党建，不断开创沟域经济发展新局面，在希望的田野上谱写浓墨重彩的发展篇章。（记者 白云飞）