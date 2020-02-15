洛龙区开展村（社区）党组织巡察全覆盖工作创新之举：“码”上举报

“扫二维码就能举报，真好。”日前，在洛龙区太康东路街道办事处南王村，群众正在用手机扫巡察公告下方的二维码。

“扫二维码就能举报，真好。”日前，在洛龙区太康东路街道办事处南王村，群众正在用手机扫巡察公告下方的二维码。

目前，洛龙区正在开展第六轮村(社区)党组织巡察全覆盖工作。巡察组拓宽群众举报渠道，在被巡察单位醒目位置张贴印有举报二维码的巡察公告，群众只要拿出手机用微信扫描二维码，就能将反映的问题提交给巡察组。

“码”上举报，是洛龙区开展村(社区)党组织巡察全覆盖工作的创新之举。自今年7月洛龙区第六轮村(社区)党组织巡察全覆盖工作开展以来，巡察组已通过扫码举报平台接收举报信息数十条，巡察组都将按程序依法依规进行办理。（记者 李三旺 通讯员 谢芳 高慧轩 张俊望 文/图）