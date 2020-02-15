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洛阳市着力打造征兵“阳光工程” 向社会公布廉洁征兵监督举报方式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-30 18:21

　　目前，征兵已进入体检环节。近期，洛阳市纪委、洛阳军分区纪委联合为全市军地征兵工作人员进行廉洁征兵专题警示教育，着力打造征兵“阳光工程”。今日，洛阳市人民政府征兵办公室向社会公布廉洁征兵举报电话。

　　洛阳军分区纪委有关负责人介绍，应征入伍是强国防、固长城的报国行为，不需要个人花一分钱，也不需要缴纳任何费用。在征兵报名、体检、政考、役前训练、定兵以及办理退兵等各个环节，如果发现有违反征兵政策纪律规定吃拿卡要、收受钱物等行为的，请及时向军地纪检监察部门举报。接到举报后，军地纪检监察部门一定认真受理，严肃查处，并做好举报人的保护工作。

　　洛阳市征兵办有关负责人提醒，所有应征青年及家长一律不得向有关人员送钱送物、请吃请喝，如有违反直接取消青年入伍资格。当兵不花钱、入伍不找人。送钱送礼、害人害己。希望大家牢固树立依法服兵役的观念，严格遵守征兵纪律规定，共同营造廉洁征兵的良好环境。

　　河南省军区纪委监督举报电话：0371—81670265。

　　河南省人民政府征兵办公室监督举报电话：0371-81670297，举报邮箱：henanzhengbing@126.com。

　　洛阳军分区纪委监督举报电话：0379—69870131。洛阳市人民政府征兵办公室监督举报电话0379-69870106，举报邮箱：luoyangzhengbing@163.com。

　　洛阳市廉洁征兵监督员名单：

(洛报融媒记者 申利超 通讯员 杨世栋)
[ 责任编辑：崔利利]
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