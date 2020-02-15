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洛阳三个家庭的节俭故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-28 08:26

　　家风的“家”是家庭的“家”，也是国家的“家”，家风建设不仅涉及一身之进退、一家之荣辱，还关系着党风、政风、国风。厉行节约、反对浪费是中华民族的传统美德，也是众多先贤家风家训中的核心内容。

　　26日，市委办公室举办“话家风讲节俭”座谈会，党员干部和家属围绕“节俭”这一主题进行了座谈，交流了反对浪费、厉行节约的感悟。一种生活理念、一个节水习惯、一种节俭做法……点点滴滴都能体现出节俭的理念。记者选取三个家庭交流的节俭故事，与读者分享。

　　勤俭节约从一点一滴做起

　　“勤俭节约要从一点一滴做起。”市委办公室第六支部党员李洪毅说，父母是老师，自己小时候就养成了节约的习惯，一直保持到现在。日常穿着够用即可，衣服鞋袜常穿到不能再穿为止，自己结婚时的一双皮鞋至今依旧在穿，算算已经有18个年头了。

　　非过年过节，李洪毅家里的冰箱基本不开。“超市就在家门口，现吃现买。”李洪毅说，这样做的好处是每顿饭按需购买，肉禽蔬菜吃多少买多少。在住的方面，李洪毅要求不高，家里的家具、电器及其他生活物品满足日常起居及生活所需即可。10年前，他利用年休假时间自己动手装修自家新房，包括吊顶、贴瓷砖、走水电，全部花销不到5000块。

　　截至今年6月，人生第一台夏利汽车一共陪伴了李洪毅15年。7月，他新购买了一台五菱宏光汽车，价格不到6万元。“我的理解，汽车嘛，够用即可，适合自己的就是好车。”李洪毅说。

　　老人带动全家养成节水习惯

　　“我们家勤俭节约的好习惯来自我的婆婆，她老人家的节水习惯对全家影响深远。”市委办机要保密支部党员韩晓辉的媳妇孟霞说，第一次去公婆家，自己刚打开水龙头洗手，婆婆就塞了一个水盆到下面接水。

　　成家后，孟霞发现婆婆家里的厨房、卫生间分别有一个水桶，用来接生活废水。“一开始我不太理解，家里又不是差这点钱，至于这么节省吗？”孟霞说，因为节俭，一家人一个月只用了2吨水，还引起了物业的关注，专门派人到家里核实。

　　随着这几年环保理念逐渐深入人心，孟霞渐渐意识到婆婆节水习惯的可贵之处。“表面上只是每个月节省了一点电费和水费，实际上是在为国家环保作贡献。”孟霞说，现在全家自觉节约用水、用电，用水用电量在全小区排名倒数。

　　“现在我家卫生间也放了水桶，专门接生活废水冲厕所。”孟霞说，婆婆的好习惯传给了每个家庭成员。

　　剩饭打包好习惯传三代

　　“我的父母都是经历过三年自然灾害、过过苦日子的人，我从小就听他们讲缺吃少喝岁月里的艰辛和不易。”市委办公室第七支部党员高黎霞说，从小父母就告诉她，不要剩饭菜，偶尔剩下也要存好下顿再吃，外出吃饭剩菜一定要打包带走。

　　现在这些习惯也影响着高黎霞的孩子。每次外出吃饭，孩子看到桌子上有剩菜，就会主动要求打包带走。爱吃零食是孩子的天性，高黎霞对孩子的要求是家里如果还有，就不能重复买。时间久了，孩子养成了好习惯，想吃零食前，先问问家里还有没有。

　　“现在孩子还学会了垃圾分类，平时把可回收的纸类、塑料等物品都收集起来，等着收废品的来收。”高黎霞说。

　　“平时孩子画画的纸都是正反两面用，小袜子破了知道让妈妈缝一缝后还可以穿。”高黎霞说，父母潜移默化地影响着自己，自己又将这些好习惯传承给了孩子。

　　热热闹闹的交流结束了，在场的每个人都深受启发。驻市委办纪检监察组副组长王红霞当场表示，市委办是党的重要工作部门，理应做表率、当标杆。从今天开始，各位家属就是市委办聘请的家庭监督员，希望组织的手与家庭的手挽起来，共同营造反对浪费、厉行节约的“新食尚”。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩]
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