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听到有人落水呼救后 洛阳两辅警跳水相救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-27 19:55

　　今日中午，一名男青年落水。危急时刻，栾川县公安局栾川派出所两位辅警奋不顾身跳入水中将落水青年救上岸。

　　“救命啊，有人落水了。”当天中午，栾川县公安局栾川派出所辅警王振华、张正印在栾川县城大张量贩周边巡逻时，听到附近河道旁群众的呼救声后，迅速到巡逻车上拿着救生衣和救生圈奔向事发地点。

　　“由于汛期落水事件多发，我们经常进行救援培训，巡逻车上常备救生设施。”王振华说，他们跑到河边事发地点时，只见一名男子在河水中挣扎。

　　两人见状，向溺水青年身边投下救生圈后，纵身跳入水中，第一时间抓住溺水青年，将救生圈套在他的身上后，合力将其从河中救上岸。

　　被救上岸后，溺水青年脸色苍白，很是虚弱，但没有生命危险。随后，该青年被闻讯赶到的家人送往医院检查治疗。

　　原来，该青年当天中午12时许，在家因琐事与父母争吵后，步行到该河道边翻越河道栏杆跳入河中。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 陈喜民 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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