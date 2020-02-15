高新区丰李镇东军屯村引进特色产业 带动村集体经济增收

“前两天刚下了初产蛋，等多存点集中孵化一批。”昨日下午，当记者来到高新区丰李镇东军屯村的河南科大鹌鹑种业有限公司(以下简称科大公司)养殖基地时，公司总经理王海亮小心翼翼地捧着一个小盒子，喜滋滋地告诉我们。

“前两天刚下了初产蛋，等多存点集中孵化一批。”昨日下午，当记者来到高新区丰李镇东军屯村的河南科大鹌鹑种业有限公司(以下简称科大公司)养殖基地时，公司总经理王海亮小心翼翼地捧着一个小盒子，喜滋滋地告诉我们。

在他身后，一只只鸟儿毛色鲜亮、艳丽，长得有点像斑鸠，在笼里扑棱着翅膀，精神头十足。“这种鸟可比斑鸠少见，这是鹧鸪。”一同前来的东军屯村驻村第一书记张鹏说。

明明是鹌鹑公司，为何养起了鹧鸪？

科大公司是东军屯村引进的现代化养殖企业，公司和河南科技大学动物科技学院合作，运用现代化育种技术培育鹌鹑种苗，每年可对外销售鹌鹑种苗超过300万只。今年，因为受疫情影响，鹌鹑蛋价格直线下滑，订购鹌鹑种苗的养殖户越来越少。王海亮迅速调整企业生产，拿出了早就考察好的鹧鸪项目，接替鹌鹑养殖。

鹧鸪是我国南方常见的鸟类，肉嫩味鲜，营养丰富，在南方市场上比较受欢迎，北方则相对少见。今年年初，科大公司从南方引进了6000只鹧鸪种苗。“这是我第一次养鹧鸪，怕鹧鸪冻着，又怕热着。”王海亮说，他精心伺候着鹧鸪，两三个小时就去车间转一圈瞅两眼，看精神、看粪便，时刻关注着鹧鸪的生长状态。

功夫不负有心人。鹧鸪种苗健康成长，现已陆续进入产蛋期。王海亮给我们算了一笔账，由于目前国内鹧鸪供不应求，按照市场价，销售一只鹧鸪至少能有一半的利润，市场前景十分看好。“今年给村集体的分红肯定有保障。”王海亮笑着说。

科大公司是东军屯村大力引进企业、发展特色产业的一个缩影。东军屯村位于鹿蹄山下，地处丰李镇东南部，与伊川县鸦岭镇接壤，进出道路不畅，是丰李镇贫困人口最多的村。

这几年，随着城市化进程的快速推进，丰李镇成为城市的近郊，并于2017年年初划入高新区。随着乡村经济的快速发展和农村道路修建力度的加大，现在东军屯村村民到市区车程只要半个小时，村民外出务工更加方便，村民收入逐渐增加。

百姓有钱了，可村容村貌还是老样子。“东军屯村的贫困根子不在群众，在集体。”张鹏说，因为过去多年没有集体收入，村内的管理和运营支出全部依赖上级拨款，工作比较困难，还引发了村组织影响力弱化和党员意识淡化等问题。

改变东军屯村，关键要做大做强集体经济。

开展精准扶贫以来，东军屯村先后引进洛阳佛陀山农业科技公司、科大公司、周南药局中医中药公司等企业，实施了军屯农耕园、科大鹌鹑种业基地、欢乐农场、葡萄种植、艾草深加工等一批产业项目，并带动当地村民种植葡萄、花椒、绿化植物超300亩。这些项目每年还可为本村及周边村民提供数百个就近就业岗位，30余户贫困群众每户实现年增收3000元以上。

“鹌鹑和鹧鸪产业、葡萄产业、艾草产业，再加上我们自己的光伏产业，这是我们村集体经济的四个支柱产业。”张鹏介绍，有了这些产业，村集体经济就有了稳定的分红收益。去年，村集体经济收入达到16万元，比上一年增长100%。下步，村里还将进一步盘活土地资源，通过土地流转等方式发展农业特色种植、养殖项目和农业观光项目，进一步做大做强集体经济。(记者 孙小蕊 通讯员 张弛)