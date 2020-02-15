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河洛地理：洛阳八关与洛阳盆地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 山水形胜  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-25 10:47

洛阳盆地中的洛阳城

　　开栏语：亲爱的读者，翻开今天的《经典洛阳》版，您看到的，是一张崭新的面孔——《河洛地理》。

　　这是《经典洛阳》推出的特别版，旨在以地理的视角解读历史。

　　《史记·封禅书》中说：“昔三代之居(君)，皆在河洛之间。”华夏文明的第一缕曙光，就升起在黄河与洛河交汇的河洛地区。

　　洛阳盆地是河洛地区的核心，这里“河山控带，形胜甲于天下”，承载着十三朝古都的灿烂文化、厚重历史。

　　历史能映照现实，也能昭示未来。

　　如今，洛阳迎来新的发展机遇：加快中原城市群副中心城市建设，推进洛阳都市圈建设，保护、传承、弘扬黄河文化、河洛文化，打造国际文化旅游名城……

　　我们站在历史和未来的分界点上，跳出洛阳看洛阳，跳出河南看洛阳，《河洛地理》应运而生。

　　——这是《经典洛阳》特别版，每月一期，敬请关注。

伊洛河交汇处

　　近日，大谷关客家小镇传来消息：大谷关关城已正式开工建设，未来将成为我市的黄河文化根亲地标。

　　大谷关位于今伊滨区寇店镇水泉村一带，是汉魏洛阳城的南大门，古代洛阳八关之一。

　　何谓八关？

　　东汉末年，黄巾起义爆发，京师洛阳震动。汉灵帝以何进为大将军，在洛阳周围设函谷、伊阙、大谷、广成、镮(huán)辕、旋门、孟津、小平津八关，以拱卫京师，史称“八关都邑”。

　　洛阳八关拱卫的范围，就是河洛地区的核心——洛阳盆地。

洛阳八关与洛阳盆地示意图 绘制 银刚

　　洛阳盆地

　　打开中国地形图，可以看到我国地势西高东低，分为三个阶梯。洛阳盆地位于黄河中游的河南省西部，正处于第二阶梯和第三阶梯的过渡地带。

　　洛阳盆地又称洛阳平原、伊洛平原等，是由崤山及其支脉邙山、熊耳山，嵩山及其余脉万安山等围成的一个盆地。

　　在洛阳盆地腹心，是由伊河、洛河(瀍河、涧河为其支流)下游冲积而成的平原。这里有得天独厚的地理条件，自古被视为“天下之中”，是古人理想的建都之所。

　　《逸周书·度邑解》中说：“自洛汭延于伊汭，居易无固，其有夏之居。”夏王朝将都城建在伊洛平原上，这里诞生了“最早的中国”。

　　《史记·封禅书》中说：“昔三代之居(君)，皆在河洛之间。”后来的事，大家都知道了：夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个朝代先后在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

　　古之王者，择天下之中而立国。古代帝王建都为什么一定要选“天下之中”？《周礼》中解释，这样才能天地合、四时交、风雨会、阴阳和，国泰民安。而且“天下之中”交通便利，“四方入贡道里均”。

　　今天，我们把目光投向洛阳盆地，会发现在中心地带不到30公里长的洛河沿线，自东到西分布着偃师商城、夏都二里头、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城、东周王城等五大都城遗址。如此密集的都城分布举世罕见，人称“五都荟洛”。

　　自夏商至唐宋，洛阳盆地受到诸多王朝的青睐，还因为它东接虎牢，西连崤函，北依黄河，南据嵩岳，“河山控带，形胜甲于天下”，为都城安全提供了保障。

　　除了这些天然屏障，历代政权还在盆地周围多设险关要隘，拱卫京师。如东汉设立洛阳八关，就更使洛阳盆地四塞险固，易守难攻。

　　东汉时，著名文学家、科学家张衡曾在《二京赋》中盛赞洛阳形胜，从中依稀可见八关的影子：“泝(sù，同“溯”)洛背河，左伊右瀍。西阻九阿，东门于旋。盟津达其后，太谷通其前。回行道乎伊阙，邪径捷乎轘辕……”

　　可以说，洛阳八关基本界定了洛阳盆地的范围。

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[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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