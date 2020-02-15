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洛阳市委统战部发出倡议：引领节约用餐良好风尚 倡导文明健康生活方式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-22 19:14

　　21日，洛阳市委统战部发出“拒绝餐饮浪费 厉行勤俭节约”倡议书，号召全市统战系统党员干部、广大统战成员弘扬勤俭节约传统美德，引领节约用餐良好风尚，倡导文明健康生活方式，让“厉行节约 反对浪费”的新理念和好习惯在河洛大地蔚然成风。

　　近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示，在洛阳全市统战系统党员干部、广大统战成员中引发强烈反响。洛阳市委统战部倡议，全市统战系统党员干部、广大统战成员要带头增强厉行勤俭节约、反对餐饮浪费的政治自觉，充分认识到绷紧粮食节约这根弦、确保国家粮食安全的极端重要性，始终牢记“两个务必”，珍惜每一餐饭，节约每一粒粮；要带头落实餐饮节约的各项措施，积极投身节约型机关创建，把节约理念贯穿工作和生活中，最大限度减少粮食浪费；要带头传承勤俭节约的传统美德，带动督促每名家庭成员树立浪费可耻、节约为荣的观念，树立良好家教家风，自觉养成艰苦朴素习惯，让中华传统美德在家庭里生根、在亲情中升华；要带头倡导健康文明节俭的餐饮消费方式，自觉践行“光盘行动”，做到科学点餐、理性消费、文明用餐，自觉抵制婚丧喜庆事宜大操大办，切实防止“舌尖上的浪费”，以自身的示范行动带动更多人践行勤俭节约新风尚。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 陈振豪）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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