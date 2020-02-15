洛阳市新联会倡议：拒绝餐饮浪费 厉行勤俭节约

21日，洛阳市新的社会阶层人士联谊会发出“拒绝餐饮浪费厉行勤俭节约”倡议书，号召全体成员以身作则、争当表率，大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，引领和推动崇尚勤俭节约在全社会蔚然成风。

21日，洛阳市新的社会阶层人士联谊会发出“拒绝餐饮浪费厉行勤俭节约”倡议书，号召全体成员以身作则、争当表率，大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，引领和推动崇尚勤俭节约在全社会蔚然成风。

近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示，在洛阳全市各级新联会和广大成员中引发强烈反响。洛阳市新联会倡议，全市新联会成员要率先垂范，认真学习习近平总书记重要指示精神，争当粮食安全的守护者，从世情、国情、粮情出发，切实增强忧患意识，居安思危，自觉将勤俭节约、反对浪费的理念内化于心、外化于行；要从自己做起、从家庭做起，争当勤俭持家的主力军，节约一粒米、一把面、一滴油，践行“光盘行动”，科学点餐、理性消费、拒绝铺张。

洛阳市新联会号召全市各级新联会和全体成员要争做节俭风尚的践行者、示范者、宣传者和监督者，深入开展“爱国卫生运动进企业”活动，积极打造“健康食堂”“节约食堂”；引导广大市新联会会员发挥示范作用，带头严格落实节约措施，坚决摒弃“爱面子”“讲排场”陋习；充分利用新联会媒体、实践创新基地、新联之家、河洛新讲堂，宣传文明用餐、杜绝浪费的理念，积极倡导简约适度、绿色低碳的生活工作方式，让节约用餐新风尚在新联会中蔚然成风；组织新联会成员相互提醒、相互监督，确保把制止餐饮浪费行为落到实处。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 姜秋会 宋瑞玉）