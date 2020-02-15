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洛阳仓窖博物馆因改造提升暂时闭馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-21 10:14
 
含嘉仓

　　今日，洛报融媒记者从洛阳仓窖博物馆获悉，为进一步提升含嘉仓、回洛仓遗址参观环境，洛阳仓窖博物馆决定即日起闭馆，对含嘉仓、回洛仓遗址保护展示进行全面提升，开馆日期另行公告。

　　今年，洛阳市将重点打造15家精品博物馆，洛阳仓窖博物馆是其中之一。洛阳仓窖博物馆主要对含嘉仓、回洛仓遗址进行保护展示，改造提升后，将给观众带来更好的参观体验。如果您想了解更多详细信息，可拨打电话0379-65161660咨询。

含嘉仓碳化粮食标本

　　含嘉仓是唐代“天下第一粮仓”。含嘉仓又叫含嘉仓城，东西宽612米，南北长710米，总面积43万平方米，是隋唐东都城的重要组成部分。唐代建立后，基本沿用了隋代的广通、黎阳、太原等仓，同时又增置了几处粮仓，其中最大的就是含嘉仓。

　　原来位于洛阳城北的回洛仓，曾是李密、李世民攻打洛阳时争夺的焦点，后因城外粮窖被占据，洛阳终因严重缺粮而被攻破。为了增强粮仓的守卫能力，并保证特殊情况下洛阳城内的粮食供应，唐王朝从隋末战乱中吸取教训，采取了变革措施，将含嘉仓建于都城之内。

　　同时，唐王朝还规定，东都洛阳以东的租米都先集中在含嘉仓，再由含嘉仓通过陆路运至陕州，含嘉仓因此成为全国最大的粮仓。（洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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