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有特色才有“精气神”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-21 08:21

　　2018年我市推出了《洛阳市美丽乡村住宅方案示范图集》，为我市美丽乡村建设提供设计范本。两年多来，这些具有豫西民居特色的住宅范本在广大乡村得到推广，乡村面貌随之焕然一新，深受群众好评。

　　一座青山、一河清水，几棵古树或一排民居，往往就是一座村庄的独特符号。相较于城市来说，乡村少的是人为塑造的痕迹，多的是流云写意的天然。也正因此，曾经农村建房很随意，既有攀比之风，也显得混乱无序。有些农民在外打工辛苦赚了钱，回来建的房子颇有些土豪味，各种风格都有，有些家盖两层，有些盖四五层；有些外墙粉刷成白色的，有些直接红砖外露，看上去杂乱无章。农村建房规划滞后、风貌不一等问题，也因此凸显。

　　随着美丽乡村住宅方案示范图集在全市推广，这些问题有望逐步得到解决。首先，图集很丰富，广大农民建新房有充分的选择，并且相关设计方案和图纸都可以免费使用，为大家省去了很多麻烦；其次，图集的规划设计有前瞻性，在顺应自然、发展的基础上，充分体现了豫西特色，比如宜阳的南洼村、洛宁的鳔池村、嵩县的红崖村等，都尊重和保护了现有农村的地形村貌、田园风光，将建筑融于自然山水之中，让各个村庄“各美其美”。

　　乡村有了特色，就有了“精气神”。特色民居推广的效果，就是让不同地区的乡土文化、山水特色得到充分彰显，美丽乡村的内在“气质”得到改造提升，从而勾勒出一幅幅美丽的乡村山水画，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁，也让不少搬到镇上、县城的人，看到环境逐渐好起来后，又回村住了。当然，其中最重要的是，住宅范本受到了农民的欢迎。只有农民赞成了、满意了，才会积极参与，形成良性互动的氛围，继而推动农村人居环境的改善，推动美丽乡村建设的一步步升级。（万晓阳）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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