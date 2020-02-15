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建立健全长效服务机制 助推民营企业和商会健康发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-20 08:41

　　昨日，按照市委关于开展市级领导联系服务重点民营企业和商会活动安排，市政协主席杨炳旭主持召开所联系的重点民营企业和商会反映问题解决专题例会，组织市工商联和市直相关部门面对面听取河南华通电缆股份有限公司和洛阳福建商会反映问题解决进展情况及下一步要求的汇报，对需要解决的问题逐项研究解决措施，明确责任和节点要求，推动民营经济高质量发展。

　　杨炳旭强调，要进一步提高政治站位，以习近平总书记关于毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展的重要论述为根本遵循，持续深化“联企入企惠企助企”活动，扎实服务民营企业和驻洛商会，助推非公经济健康发展，为加快洛阳副中心城市建设凝聚强大正能量。要坚持问题导向，建立健全民营企业和驻洛商会收集上报问题诉求联络员制度，市工商联与民营企业、商会同党政职能部门沟通协调解决问题机制，市委市政府服务重点民营企业和商会重要诉求协调解决联席会议机制，及时解决民营企业和驻洛商会发展中遇到的问题和困难。民营企业和驻洛商会要依法诚信经营，建设亲清新型政商关系，赢得社会支持信任，让企业和商会成为充满活力、健康发展的市场主体。要以“联企入企惠企助企”活动为载体，认真落实走访联系企业等制度，为企业多办实事、多办好事、多解难题，宣传和推动惠企政策及时落地，持续营造宽严有序的营商环境，为非公经济健康发展提供坚强保障。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩]
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