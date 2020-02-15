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汝阳俩贫困学生：他们懂事的样子 真让人心疼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-19 08:35

　　日前，汝阳县刘店镇洪岭村驻村第一书记王冠升看到2020年晚报阳光助学活动启动的消息，驾车将村里两名家庭贫困考生王孟娣、洪亚格申请助学金的资料送来。他说，这俩孩子今年高考都取得了不错的成绩，可家庭条件困难，希望能够得到资助。

　　昨日，记者到这两名考生家中进行了走访。

　　●姓名：王孟娣

　　●毕业学校：汝阳县实验高中

　　●高考分数：474分

　　昨日上午，记者来到王孟娣家里时，他正在帮母亲将刚摘的核桃装袋。王孟娣兄妹三个，他排行老二，大哥已成家，妹妹还在上小学。

　　王孟娣的父母文化水平低，父亲在县城打工，母亲打理家里的十几亩田地。除了种植小麦、玉米等传统农作物，他家还种了两三亩薄皮核桃。此外，体弱多病的爷爷、奶奶也和他们共同生活。

　　今年，王孟娣高考取得了474分的成绩，根据往年录取情况，他认为被所报考的学校录取的概率比较大，可五六千元的学费对这家人来说不是小数目。高考结束后，王孟娣就没闲着，他边帮忙干农活儿，边寻找打工的机会，希望趁开学前挣点儿学费减轻家里的负担。“我报考的专业是中医药方面的，希望既能治病救人，又能养家糊口。”王孟娣说。

　　驻村第一书记王冠升说，王孟娣家在2014年被认定为贫困户，2018年脱贫摘帽，但因其家里孩子多，日常开销大，他希望晚报阳光助学活动能帮这个孩子解决一些难题。

　　●姓名：洪亚格

　　●毕业学校：汝阳县实验高中

　　●高考分数：486分

　　眼下，洪亚格正在为是报名参军还是继续上学而纠结。洪亚格一家六口，父亲常年在外打工，母亲留守在家，他还有一个哥哥、一个弟弟和一个妹妹。从他记事起，一家人的日子就过得紧巴巴的。如今，洪亚格家的主要经济来源是其父亲与哥哥的打工收入。

　　穷人的孩子早当家。洪亚格从小就很懂事，不仅帮父母干农活儿、照顾弟妹，而且学习刻苦、生活节俭。上高中时，他在学校一天的伙食费不到10元，衣服更是一年添不了两身，因为他深知父母挣钱不容易。

　　今年，洪亚格的弟弟考上了汝阳县第一高级中学，而他也要上大学。他担心父母压力过大，于是想保留学籍去当兵，将来再继续完成学业。不过，他的父母还是希望他先上大学，今后再当兵也不迟。

　　“洪亚格的母亲找到我，咨询我的意见，我才知道一家人在为洪亚格上大学的事情发愁。”驻村第一书记王冠升说，他建议洪亚格先上大学，今后一定能开启别样人生。（记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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