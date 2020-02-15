诈骗团伙得手后外出旅游 回来还没到家便落入法网

近日，宜阳警方侦破一起电信网络诈骗案件：犯罪嫌疑人利用网络刷单诈骗4万元后第一时间外出旅游，没想到旅游返回还没到家便落入法网。

近日，宜阳警方侦破一起电信网络诈骗案件：犯罪嫌疑人利用网络刷单诈骗4万元后第一时间外出旅游，没想到旅游返回还没到家便落入法网。

今年7月20日，宜阳县张坞镇凹里村村民张某通过微信添加了一名好友，聊天中，对方称有轻松赚钱的方法。

微信好友口中的轻松赚钱方法就是网络刷单，对方向张某承诺，每刷一单可赚取千分之八的佣金，刷的越多赚得越多。

这一信息让张某充满期待，他经过详细询问操作流程，在对方引导下，在手机上下载了一款名为“永汇”的APP，并注册账号。

当天，张某进行了几次小额操作，每次充值几百元到一千多元不等，看到获利后，他便逐步加大本金。当他将本金加到4万元、满心期待顺利领取本金和盈利后，却发现APP无法登录，而自己也被微信好友拉黑，这才意识到被骗，并赶紧向公安机关报案。

接到报警后，张午派出所第一时间对涉案账号进行查询、冻结，希望以最快速度阻止受害人的财产损失。随后，宜阳县公安局迅速抽调警力成立专案组，全力展开侦破。

经过对受害人被骗资金流向分析研判，专案组锁定了多名犯罪嫌疑人身份信息和落脚地点。8月6日，专案组连夜奔赴千里之外的河北省滦州市实施抓捕。

“抓捕期间，我们得知诈骗团伙4名主要犯罪嫌疑人诈骗得手后驾车到外地旅游，便密切关注嫌疑人车辆动向，制定多套抓捕方案伺机抓捕。”张午派出所所长曹书杰介绍，8月11日晚，专案组在迁安滦州高速收费站，将旅游返回的李某、潘某等4名嫌疑人一举擒获。

经突审，4名犯罪嫌疑人对其利用网络刷单实施诈骗的犯罪事实供认不讳，并供述该案的另一名团伙成员藏匿在唐山市区。办案民警为顺利抓捕且不引起对方的警觉，以与嫌疑人谈生意为由，在嫌疑人约定的地点成功将其抓获。据悉，该案扣押涉案的车辆1台、电脑5台、银行卡93张，追缴赃款5.9万。

目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在有序侦办中。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 赵利军 文/图）