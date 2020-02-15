年底前，洛阳将有30万名职工收到家庭健康“小四件”

“小四件很实用，工会为我们的健康着想，暖暖的很贴心。”近日，市总工会首批10万名职工陆续收到了市总工会发放的家庭健康“小四件”(限油壶、限盐勺、健康腰围尺、家用体重秤)。这是自7月以来，市总工会开展“全民健康行动”系列活动中的一项具体惠民措施。

“小四件很实用，工会为我们的健康着想，暖暖的很贴心。”近日，市总工会首批10万名职工陆续收到了市总工会发放的家庭健康“小四件”(限油壶、限盐勺、健康腰围尺、家用体重秤)。这是自7月以来，市总工会开展“全民健康行动”系列活动中的一项具体惠民措施。

为提高职工群众的健康素质、生活质量，积极营造全民健身良好氛围，今年7月，市总工会制订出台了2020年“全民健康行动”实施方案，通过“全民健康宣传月”、百场健康知识进基层、“三减三健”健康知识宣传、“清洁家园——工会在行动”、职工“5067健步行”、推广发放家庭健康“小四件”6项举措，引导广大职工养成文明健康、绿色环保的生活方式，增强职工幸福感。

“三减三健”健康知识宣传即广泛宣传“减油、减盐、减糖，健康体重、健康骨骼、健康口腔”的健康新理念，“5067健步行”即动员50万名职工，坚持每周6天、每天7000步的健步走运动，让“走健康之路，过健康生活”的理念深入人心，成为职工日常生活习惯。

除宣传健康知识、科学的家庭健康方法和疫情防控知识外，市总工会还组建了15支以工会劳模志愿者、卫生健康专家为主的健康知识宣讲队伍，走进企业和基层工会，依托职工大讲堂，举办百场健康科普讲座。特别是积极推动家庭健康“小四件”进入职工家庭，引导职工养成良好的生活习惯。据悉，年底前，全市将有30万名职工收到家庭健康“小四件”的工会福利。

在市总工会引导和带动下，各基层工会纷纷行动，洛宁县“全民健身日”展示活动，既有活力四射的团队广场舞，也有娴静优雅的太极拳、健身气功；老城区总工会组织首届职工游泳大赛，深受广大职工喜爱……市总工会“全民健康行动”系列活动的开展，在全市广大职工群众中掀起了全民健身的热潮，职工群众对健康生活的认识不断提高，良好的生活习惯正逐步养成，健康生活方式成为主流和风尚。（记者 李冰 通讯员 孙雪芹）