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夫妻吵架竟把俩儿子丢街上　一群男民警轮流当“奶爸”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-15 09:40

民警给孩子喂奶（警方供图）

　　昨日，嵩县公安局民警告诉记者一件事：当地一对夫妻吵架，竟把6岁和半岁的俩儿子丢到街上，谁也不管。路人报警后，该县公安局巡特警大队民警把俩孩子带回了单位，一群男民警临时当起“奶爸”，轮流给孩子喂奶，哄孩子睡觉。

　　嵩县公安局巡特警大队副大队长郭志勇说，9日晚上11点多，有群众报警称，有一个五六岁的孩子推着一辆婴儿车迷路了，婴儿车里有一个五六个月大的婴儿。接到指令，在附近巡逻的民警赶到了现场。

　　“小男孩说自己6岁，他弟弟6个月，当天晚上他们被爸爸丢到小区门口。他推着弟弟上街找爸爸，不小心迷路了。”郭志勇说，由于现场围观群众较多，民警就把哥俩儿带回了单位，并按照小男孩说的电话号码联系他爸妈，但夫妻俩还在闹矛盾，都说不管孩子。民警只好一边想办法联系孩子的爷爷奶奶，一边抱着哭闹的婴儿轮流哄。

民警哄孩子睡觉（警方供图）

　　“我们在婴儿车里发现一瓶冲好的奶，就喂孩子喝下了，他这才慢慢地不哭了。”郭志勇说，当晚值班的都是男民警，大家硬着头皮轮流当“奶爸”，一晚上都是手忙脚乱的，把孩子抱在怀里，就像抱着一件价值连城的宝贝，生怕磕着碰着，好在最后成功地把孩子哄睡着了。

　　直到第二天凌晨1点，民警才辗转联系到孩子的奶奶。后来，孩子的奶奶和爸爸赶来接孩子，并接受了民警的批评教育。（记者 牛鹏远 通讯员 胡晓）
[ 责任编辑：马佳佳]
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