防溺水公益微电影《迟来的悔悟》上线 由洛阳一公益组织拍摄

眼下，虽然已经立秋，但暑气依然很重，一部名为《迟来的悔悟》的防溺水公益微电影上线，引起不少人关注。该片由公益组织洛宁飞虎救援队拍摄制作，旨在增强群众防溺水安全意识，避免溺水事故发生。

《迟来的悔悟》

眼下，虽然已经立秋，但暑气依然很重，一部名为《迟来的悔悟》的防溺水公益微电影上线，引起不少人关注。该片由公益组织洛宁飞虎救援队拍摄制作，旨在增强群众防溺水安全意识，避免溺水事故发生。

《迟来的悔悟》这部防溺水公益微电影时长16分36秒。影片中，小学生小辉的爸爸常年在外打工，妈妈每天沉溺于打麻将，对小辉日常“放羊式”管理。暑假放假，小辉与小磊等几个小伙伴到河边玩耍，见有人在河里投放一个捉虾的虾笼。受好奇心驱使，他与小磊下到河里提虾笼，不料发生溺水事故。此后，救援队、民警等闻讯到达现场，遗憾俩人被救出时已停止呼吸……

“去年，我就写了这部微电影的剧本。”洛宁飞虎救援队队长孙斌说，当时因为人手有限，大家忙着巡河，加上受技术条件限制等原因，所以一直没有拍摄。今年7月初，在当地政府的大力支持下，他们开机拍摄了这部公益微电影，并于近日完成。

令孙斌高兴的是，这部微电影在网络平台发布后受到广泛关注与好评，仅“洛宁政法”微信公众号上的点击量就已近8万次。

“希望这部微电影能给越来越多的人带来警示。”孙斌说，一些溺水悲剧的发生，除了和一些人自身安全意识不强有关，还和未成年人脱离家长监护有关系。接下来，他们打算跟相关部门沟通，在公园、商场等场所的电子屏幕上播放此片。

从7月初至今，孙斌与队员们每天至少有4人沿河巡逻不少于100公里，对一些身处危险的人员进行劝离，发现脱离家长监护、靠近危险水域的未成年人约300名。（记者 魏巍 实习生 刘梦格）