洛阳今天多云间阴天有分散性阵雨 气温23℃到32℃

今天我市多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，并伴有短时强对流天气，东南风2级到3级，气温23℃到32℃。

昨日傍晚，天空的晚霞美如画，让人沉醉 记者 张怡熙 摄

有了云的天空，多了一丝灵动。有了云的城市，添了一分秀美。昨日，洛阳的天空就是这样，随手一拍就是大片。

市气象台工作人员介绍，昨天，在西北风的影响下，我市空气湿度较小，出现了以中高云为主的密卷云，高度基本在4500米以上。在风的作用下，云卷云舒，甚是好看。相比通常位于低空的积雨云，密卷云更显大气。

昨日，凉爽的天气也跟西北风有关。相比水汽充足的东风，西北风来自内陆，以干冷空气为主，所以才有了伏天里难得的凉爽。

今天是农历六月廿五，中伏第20天，也是最后一天。明天，我们将迎来三伏的最后一伏。末伏早晚较凉快，但白天阳光依然强烈，提醒您近期还是要注意防晒。

最近，阴天、晴天交替，强对流天气却一直“在线”。市气象台根据最新的气象资料分析，受副热带高压频繁摆动及低层切变的影响，预计今天我市多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，并伴有短时强对流天气，东南风2级到3级，气温23℃到32℃。明天多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，并伴有短时强对流天气，东南风2级到3级，气温25℃到33℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）