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防范这些求职陷阱 高校毕业生求职就业更有保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-13 08:31

　　今年受疫情影响，高校毕业生求职就业形势也变得更加复杂严峻，难免会有一些不法分子借毕业生的焦虑情绪，设计各种套路、布下诈骗陷阱，而初入社会、涉世未深的高校毕业生，稍有不慎便会中招。受到欺骗的大学生，或是白做了苦力，或是损失了钱财，严重的还会身陷犯罪的泥潭。

　　如何防范求职陷阱？近日，市人社局工作人员提醒，常见的求职陷阱有以下几种情况。

　　不法分子主要通过招工广告等方式，通过电话与受害人联系骗得信任，继而以付体检费、培训费、住房押金为名要求受害人汇款。

　　一些劳务中介所为了获取应聘者的信任，与一些骗子公司或皮包公司合伙进行诈骗。即先由中介单位以推荐工作为名收取报名费，后由骗子公司或皮包公司假装招聘工人，收取体检费、服装费、押金等费用，再编织种种理由拒绝受害人上岗或中途辞退。

　　招聘时宣称从事“投资理财工作”等，实为将人拉来把钱投入他们公司账户，当集资到一定程度时将资金卷走，人也消失得杳无踪迹。

　　有的企业把招聘岗位名称写得模糊不清并以高薪诱惑，求职者面试与实际工作不符，签署合同后，求职者被要求从事收账、跑业务等与面试岗位不符的工作。

　　工作人员提醒广大高校毕业生，如果遇到用人单位或中介公司在招聘时要求先付报名费、培训费、押金等费用时，一定要先弄清楚再作决定，一般来说正规单位不需要应聘者付任何费用。另外，在用人单位试用期结束后，可以主动要求用人单位签订劳动合同，切实保障自己的合法权益。

　　市人社局相关负责人表示，我市将实施“加强权益保护”专项行动，加强人力资源市场监管，健全多部门执法机制，严禁设置性别、民族等歧视性条件和院校、培养方式等限制性条件。坚决制止和纠正各类就业歧视，及时受理投诉举报，依法严肃查处“黑中介”、虚假招聘等违法行为，严厉打击以求职、就业、创业为名义的信贷陷阱和传销、诈骗等违法犯罪活动。

　　另外，市人社部门还将做好涉及高校毕业生的劳动人事争议调解仲裁工作。对涉及高校毕业生的劳动人事争议案件，开辟“绿色”通道，简化办案流程，依法高效处理，切实保护高校毕业生合法权益。

　　提醒大家注意，劳动人事仲裁是劳动人事争议当事人向人民法院提起诉讼的必经前置程序。如果存在劳动人事争议，劳动者应当自知道或者应当知道其权利被侵害之日起一年内，到有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会，提出书面或口头申请，申请劳动人事仲裁。

　　申请时需提交以下材料：劳动人事争议仲裁申请书一式三份，身份证复印件、企业信息查询单各一份(可向市场监督管理机关查询)。如有委托代理人代为仲裁，需提交相关委托手续。

　　市人社局所属劳动人事争议仲裁机构地址：洛阳会展中心B座356室。

　　电话：0379-65221615。（记者 李迎博 通讯员 李帆）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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