洛阳今天阴天有分布不均匀阵雨 气温24℃到30℃

今天阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地暴雨并伴有短时强对流天气，偏东风3级左右，气温24℃到30℃。

昨日13时30分，市气象台发布雷电黄色预警信号。到了傍晚，市区也只是下了一点毛毛雨，不少市民开始吐槽，说这雨又失信了。

其实，不是雨水没来，而是又下到了局地。市气象台数据显示，昨日下午我市出现局地阵雨、雷阵雨天气。昨日12时至18时各国家观测站降水量(毫米)为：嵩县2.3、偃师1.7、孟津1.4、汝阳0.3、市区0.1。同时段乡镇站降水量(毫米)较大的有孟津常袋25.3、吉利24.8、偃师高龙22.7，降水量在25毫米以上的有1个站，在10毫米至25毫米的有11个站。

夏天的雨，就是这样捉摸不定。今明两天，我市依然有雨水相伴。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内高空有低槽东移，配合副高边缘西南气流，我市有一次降水过程。

预计今天阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地暴雨并伴有短时强对流天气，偏东风3级左右，气温24℃到30℃；明天多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温24℃到30℃。

夏季，强对流天气多发。每年6月到8月，是我国强对流天气最为活跃的时段，特别是7月下旬到8月上旬这段时间，北方主雨季开启，强对流天气更加频繁。需要提醒您的是，夏季强对流天气多出现在午后到夜里时段，请关注气象部门不断更新的滚动预报，做好防范。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）