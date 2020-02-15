认购经适房 这四种常见诈骗手段您须注意别上当

市民认购经济适用住房，谨防上当受骗。近日，记者从市住房保障和房产服务中心了解到，近期该中心接到多起群众反映，诈骗团伙以认识某领导，可以帮助购买经适房等为幌子骗取受害人资金，目前已立案调查。

市民认购经济适用住房，谨防上当受骗。近日，记者从市住房保障和房产服务中心了解到，近期该中心接到多起群众反映，诈骗团伙以认识某领导，可以帮助购买经适房等为幌子骗取受害人资金，目前已立案调查。

市住房保障和房产服务中心相关负责人介绍，根据公安机关已破获的诈骗案件来看，诈骗团伙常用的手段主要有以下四种，请您擦亮双眼，小心识别。

手段一：谎称认识市住房保障和房产服务中心的领导或开发企业负责人，可以操控摇号软件，进行诈骗。

揭秘：摇号软件保证所有参与摇号的家庭有相同概率，因此任何人无法操控经适房分配的摇号软件。诈骗团伙利用概率原理，采取“钓鱼手法”，对摇中的群众谎称是通过人为操控或系统控制的，对摇不中的群众则想尽办法和借口不予退钱，通常这种手段一般由几人分工、相互配合。

实际情况：摇号软件由央企研发，软件源代码均已加密，任何人无法接触源代码，软件研发人员不参与摇号操作，摇号电脑主机隔绝互联网，防止被网络攻击和篡改。摇号过程中通过电视直播和网络直播，接受市民和网民共同监督。经适房摇号全程有纪检、公证、监察、各界代表共同监督，现场公布摇号结果，现场打印结果交纪检、公证部门存档。摇号软件及结果现场刻录，交由市住房保障和房产服务中心监察室存档备查，从技术手段和行政手段做到“公平、公正、公开、透明”。

手段二：谎称内部有留存房源，伪造一套政府文件、企业公章、售房合同完善的假手续进行诈骗。

揭秘：诈骗团伙采取伪造政府文件、企业公章、售房合同等方式来提升可信度。对方声称有内部指标，签约地点随意，甚至部分团伙相互掩护，采取在市民之家、市住房中心等政府部门的开放场所假装收取申购家庭资料，用虚假合同进行诈骗，对诈骗行为进行包装。

实际情况：经济适用住房项目从规划审批到预售证办理，所有房源均保持一致并公开发布认购公告，接受广大市民监督。经适房摇号结束后，市住房保障和房产服务中心对购房人资格进行公示，公示结束后签订售房合同，合同签订采取网签的形式，签约地点均在开发企业接待中心。

手段三：谎称有退出房源，市民不用摇号可以直接认购。

揭秘：这种方式是诈骗团伙的缓兵之计，让摇号不成功的群众心存一线希望，根本目的是不予退钱。

实际情况：经适房在摇号分配的同时摇出备选号家庭，对于在复审阶段不符合经适房购买条件而退出的房源，由备选号家庭依次替补选房。退出房源的选房过程由纪检、监察部门监督，选房人身份信息、备选信息均现场核对、验证。

手段四：怂恿、蛊惑符合条件的群众报名认购，摇中房号后找买家签私下转让协议更名，骗取高额中介费。

揭秘：诈骗团伙采取花言巧语，骗取中低收入、住房困难家庭的信任，让其申购经适房，承诺摇中房屋后可以代卖、更名，并给予一定报酬。为摇中的房号找到买家后签订转让协议，承诺5年后可以过户。行骗者拿到钱后往往便不知去向，致使购房者遭受经济损失。

实际情况：我市对经适房上市交易有明确规定，购房者必须购买满5年后，经市住房保障部门核准，补缴土地出让金和收益所得方可正常办理交易手续，私下签的转让协议不受法律保护。

针对上述诈骗手段，市住房保障和房产服务中心发布风险预警，提醒广大市民在申请和认购经适房时不要轻信谎言，以免上当受骗。

该中心相关负责人说，如您需购买经济适用房，请关注《洛阳日报》《洛阳晚报》、市住房保障和房产服务中心网站、洛阳网官微平台等媒体发布的有关经济适用房的相关信息。经适房分配采取“两审一公示”的工作程序，工作过程透明、公正。如果市民发现有虚假宣传、欺骗群众、恶意诈骗的不法行为，请主动向公安机关举报。（记者 李岚 通讯员 杜利奎）