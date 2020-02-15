今年以来，洛阳全市城镇新增就业7.6万人

今日上午，市政府新闻办举行洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作系列新闻发布会。新闻发布会以“聚力‘六稳’‘六保’加快建设副中心”为主题，将重点发布我市贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务的具体推进举措和进展成效。

今日上午，市政府新闻办举行洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作系列新闻发布会。新闻发布会以“聚力‘六稳’‘六保’加快建设副中心”为主题，将重点发布我市贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务的具体推进举措和进展成效。

在今日上午举行的首场新闻发布会上，市人社局、西工区政府、中国一拖、洛阳863创智广场等相关负责同志，直面“稳就业、保居民就业”热点，回应群众和社会普遍关切的问题。

市人社局副局长袁祖家介绍，今年以来，全市城镇新增就业7.6万人，完成目标任务的78.67%。新增农村劳动力转移就业1.87万人，完成目标任务的103.9%；新增农民工返乡创业9366人，完成目标任务的83.63%。就业形势总体稳定。

在支持企业稳定岗位方面，今年以来我市发放稳岗补贴6.3亿元，惠及企业2500家，稳定就业岗位17.3万个；落实税收优惠政策，减税1.09亿元。下一步，我市将继续做好相关工作。

支持企业稳定岗位，全面贯彻“免、减、缓、返、补”政策，将中小微企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分免征的政策，延长至今年年底；将受疫情影响生产经营出现严重困难的企业，缓缴三项社会保险费的政策，延长至今年年底；将下半年申报一般稳岗补贴的中小微企业返还标准提高至100%，并对上半年已发放过一般稳岗补贴的中小微企业按照新标准进行补发。

积极鼓励企业吸纳就业，降低小微企业创业担保贷款申请条件，将当年新招用符合条件人员占现有职工比例下调为15%，其中在职职工超过100人的下调为8%。对当年新招用登记失业半年以上人员、毕业年度或离校1年内未就业高校毕业生的中小微企业，给予一次性吸纳就业补贴和社保补贴。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 文/图)