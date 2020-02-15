洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年以来，洛阳全市城镇新增就业7.6万人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-10 11:39

　　今日上午，市政府新闻办举行洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作系列新闻发布会。新闻发布会以“聚力‘六稳’‘六保’加快建设副中心”为主题，将重点发布我市贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务的具体推进举措和进展成效。

　　在今日上午举行的首场新闻发布会上，市人社局、西工区政府、中国一拖、洛阳863创智广场等相关负责同志，直面“稳就业、保居民就业”热点，回应群众和社会普遍关切的问题。

　　市人社局副局长袁祖家介绍，今年以来，全市城镇新增就业7.6万人，完成目标任务的78.67%。新增农村劳动力转移就业1.87万人，完成目标任务的103.9%；新增农民工返乡创业9366人，完成目标任务的83.63%。就业形势总体稳定。

　　在支持企业稳定岗位方面，今年以来我市发放稳岗补贴6.3亿元，惠及企业2500家，稳定就业岗位17.3万个；落实税收优惠政策，减税1.09亿元。下一步，我市将继续做好相关工作。

　　支持企业稳定岗位，全面贯彻“免、减、缓、返、补”政策，将中小微企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分免征的政策，延长至今年年底；将受疫情影响生产经营出现严重困难的企业，缓缴三项社会保险费的政策，延长至今年年底；将下半年申报一般稳岗补贴的中小微企业返还标准提高至100%，并对上半年已发放过一般稳岗补贴的中小微企业按照新标准进行补发。

　　积极鼓励企业吸纳就业，降低小微企业创业担保贷款申请条件，将当年新招用符合条件人员占现有职工比例下调为15%，其中在职职工超过100人的下调为8%。对当年新招用登记失业半年以上人员、毕业年度或离校1年内未就业高校毕业生的中小微企业，给予一次性吸纳就业补贴和社保补贴。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 绿意萦绕古今交融 天街美景市民乐享
  • 洛阳16对战“疫”情侣举行中式集体婚礼
  • 洛阳高新区新添一所小学 今秋投用
  • 二里头遗址如何被认定为夏都？专家披...
  • 驻村第一书记化身“带货官” 推介鸦岭...
  • 洛阳将大力发展新一代信息技术 让更多...
  • 热热热！洛阳下周气温连续7天超30℃ ...
  • 《洛阳市美丽乡村住宅方案示范图集》...
  • 万基控股与天瑞集团签约合作建设循环...
  • 定了！洛阳今年首场现场招聘会将于13...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛阳16对战“疫”情侣...
    汝阳县刘店镇：种桑养...
    伊川县洁泊村：党员传...
    吉利区阳光社区小川项...
    精彩热帖

    模特随拍

    城市印象

    街遇

    晚荷恋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605