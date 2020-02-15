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洛阳抓好重点群体就业 确保建档立卡贫困劳动力“应就业尽就业”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-10 11:38

　　做好高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业，是稳就业保就业的重中之重。

　　在今日上午举办的“聚力‘六稳’‘六保’加快建设副中心”专题首场新闻发布会上，市人社局副局长袁祖家介绍，我市积极抓好重点群体就业。加强用工单位和农民工双向对接，提供就业岗位12.6万个；大力开展线上招聘活动，发布就业岗位7.6万个；加大农民工返乡创业支持力度，办理返乡农民工创业担保贷款6亿元。出台了《关于进一步做好常态化疫情防控下2020年高校毕业生就业工作的通知》，大力实施“拓宽就业渠道”等五大专项行动，全市认定高校毕业生见习单位215个，开发见习岗位3139个；发放求职创业补贴698.8万元，惠及2020届困难高校毕业生3494名。

　　聚焦重点群体就业，我市下一步将继续加大工作力度——

　　针对下岗失业人员

　　畅通求助渠道，推广使用线上失业登记经办平台，及时受理、及时办结。对登记失业人员，免费提供基本公共就业服务，帮助他们多渠道就业创业。

　　针对高校毕业生

　　按照“招考一批”“入伍一批”“下基层一批”“创业一批”要求，在全市开展“五个专项行动”(拓宽就业渠道、提升就业能力、优化就业服务、就业兜底保障、加强权益保护)，确保高校毕业生尽快就业。

　　针对农民工

　　加强“二次返乡”监测，将农民工尽量稳在企业、稳在当地。对有可能回流的，积极稳妥有序做好承接和应对，拓宽就地就近就业渠道。规范公益性岗位开发管理，确保建档立卡贫困劳动力“应就业尽就业”。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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