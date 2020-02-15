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赵会生到洛河偃师段开展巡河调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-10 08:35

　　8日，市委副书记、洛河市级河长赵会生带领市河长办、市检察院、市公安局等部门相关负责同志，深入洛河偃师段开展巡河调研，实地检查防汛和“清四乱”工作。

　　当前，全市正在强力推进河湖“清四乱”行动。偃师首阳新区第二污水处理厂原入河排污口已经封堵。赵会生沿堤坝护坡来到洛河岸边，实地查看排污口封堵情况，强调要坚持标本兼治，同步做好排污口封堵、违建拆除和生态恢复，坚决清彻底、清到位。在首阳新区中轴线生态治理工程建设现场，赵会生详细了解水生态规划治理情况，指出要创新经营城市理念，规划引领、生态优先，以良好生态激活城市发展。伊洛河夹河滩区域是防汛重点部位，赵会生来到洛河南岸大堤，察看堤防加固工程，研判水势汛情，反复叮嘱偃师市加快推进堤防工程建设，尽快补齐短板，提升防洪标准，确保安全度汛。

　　赵会生强调，要深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，深刻理解把握黄河的问题“表象在黄河，根子在流域”的重要论述，坚决扛起流域生态保护政治责任。要坚持人民至上、生命至上，树牢风险意识和底线思维，筑牢堤防工程，加强汛情监测，科学应急处置，坚决守护人民群众生命财产安全。要较真碰硬推进河湖“清四乱”，巩固治理成果，做到动态清零，着力实现“水清、岸绿、路畅、惠民”的目标。要认真落实河长制，大力推行“河长+检察长+警长”联动工作机制，坚持问题导向，凝聚各方合力，切实提升洛河管护水平。 （记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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