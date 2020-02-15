洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南定向培养士官体检、面试最低分数控制线今日公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-10 08:28

　　今日，我省定向培养士官体检、面试最低分数控制线将公布。明日，本科提前批等批次将征集志愿。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生和家长，注意高招时间安排，以免错过机会。

　　定向培养士官体检、面试分数线，今日公布

　　今年，43所地方高校拟在我省招收高职(专科)层次定向培养士官2506人。8月10日，省招办公布参加体检、面试的最低分数控制线，填报有定向培养士官院校志愿的考生，可登录省招办网站查看。

　　根据省招办安排，第一志愿达到所填报院校体检、面试最低分数控制线的洛阳考生，可于8月14日6时前，空腹到阜外华中心血管病医院(郑州市中牟县阜外大道1号)参加体检、面试。前去时，考生须携带本人身份证、准考证、政治考核表和定向培养士官招生面试表(A4纸单面打印，贴本人近期1英寸彩色照片)、河南省定向培养士官招生疫情防控承诺书(可登录省招办网站下载)。

　　本科提前批等批次，明日征集志愿

　　8月8日，我省普通高校招生本科提前批录取开始。第一志愿批量投档共投出档案21511份，其中文科投出档案10741份，理科投出档案10770份。

　　志愿按程序运转后，8月11日，省招办将向社会公布高校已公布招生计划余额和新增招生计划(艺术类除外)，统一征集志愿。“明日8时至18时，本科提前批、国家专项计划本科批、体育本科、专升本、对口本科征集志愿。”高冰南说，届时，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。征集志愿高校、专业等相关信息，考生可登录省招办网站、河南招生考试信息网查看。

　　需要提醒的是，当次征集志愿的计划只按考生当次所报的征集志愿投档。因此，即使考生原来报有这些学校志愿，也须重新填报。

　　“今年常规录取工作结束后，我省本、专科层次招生均不组织补录。”高冰南提醒考生，在录取期间要及时关注征集志愿相关信息，可根据自身情况，抓住征集志愿的机会。(各批次征集志愿时间见右表)

　　在本科提前批中，除艺术类本科外，其他类别的录取将于8月12日结束。艺术类本科提前批8月12日结束、艺术类本科A段8月19日结束，艺术类本科B段8月25日结束。

　　收到录取通知书，留个心眼

　　高招录取开始，意味着可以坐等大学录取通知书了。市招生考试中心也提醒考生，谨防上当受骗。

　　每年，都有不法分子以假冒通知书行骗。高冰南提醒考生，可通过以下方式鉴别大学录取通知书的真假：第一，看所报志愿。若未填报该校而接到了录取通知书，通知书肯定是假的。第二，查学校真假。登录教育部阳光高考平台查询自己被录取的学校是否正规。

　　此外，他提醒考生，在通过社交媒体分享自己金榜题名的喜悦时，注意保护个人信息。比如，晒录取通知书时，通知书内页的照片、姓名、身份证号、准考证号、考生号等信息不要暴露，以免被不法分子盯上。

　　2020年河南高招征集志愿时间

　　8月11日8时至18时：本科提前批、国家专项计划本科批、体育本科、专升本、对口本科

　　8月12日8时至12时：艺术类本科提前批

　　8月18日8时至18时：艺术类本科A段

　　8月22日8时至18时：本科一批、地方专项计划本科批

　　8月24日8时至18时：艺术类本科B段

　　8月31日8时至18时：本科二批

　　9月6日8时至18时：专科提前批、体育专科、艺术类专科、对口专科

　　9月12日8时至18时：高职高专批

　　关于高招，如果您有问题，可通过以下方式联系我们

　　一、通过三种方式，留言咨询

　　1微信搜索“lywbjyzk”，关注“洛阳晚报教育周刊”微信公众号，在后台留言

　　2关注快手号“洛阳教育”后留言

　　3关注抖音号“洛阳晚报教育周刊”后留言

　　二、加入洛阳晚报高招帮帮团QQ群

　　(群号：521345851)与记者联系

　　三、拨打洛阳晚报教育周刊记者电话18625795911咨询（见习记者 刘敏）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 绿意萦绕古今交融 天街美景市民乐享
  • 热热热！洛阳下周气温连续7天超30℃ ...
  • 洛阳16对战“疫”情侣举行中式集体婚礼
  • 偃师至洛阳806路城际公交开通
  • 驻村第一书记化身“带货官” 推介鸦岭...
  • 洛阳高新区新添一所小学 今秋投用
  • 二里头遗址如何被认定为夏都？专家披...
  • 包容审慎监管！洛阳出台市场监管领域...
  • 11日，本科提前批开始征集志愿
  • 李亚主持召开市委常委会（扩大）会议...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    101岁的白卷：每天要吃...
    捷报！“洛阳造”巨无...
    新型节能烟叶烤房在洛...
    2020年宜阳县全民健身...
    精彩热帖

    模特随拍

    城市印象

    街遇

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605