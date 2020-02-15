河南定向培养士官体检、面试最低分数控制线今日公布

今日，我省定向培养士官体检、面试最低分数控制线将公布。明日，本科提前批等批次将征集志愿。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生和家长，注意高招时间安排，以免错过机会。

今日，我省定向培养士官体检、面试最低分数控制线将公布。明日，本科提前批等批次将征集志愿。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生和家长，注意高招时间安排，以免错过机会。

定向培养士官体检、面试分数线，今日公布

今年，43所地方高校拟在我省招收高职(专科)层次定向培养士官2506人。8月10日，省招办公布参加体检、面试的最低分数控制线，填报有定向培养士官院校志愿的考生，可登录省招办网站查看。

根据省招办安排，第一志愿达到所填报院校体检、面试最低分数控制线的洛阳考生，可于8月14日6时前，空腹到阜外华中心血管病医院(郑州市中牟县阜外大道1号)参加体检、面试。前去时，考生须携带本人身份证、准考证、政治考核表和定向培养士官招生面试表(A4纸单面打印，贴本人近期1英寸彩色照片)、河南省定向培养士官招生疫情防控承诺书(可登录省招办网站下载)。

本科提前批等批次，明日征集志愿

8月8日，我省普通高校招生本科提前批录取开始。第一志愿批量投档共投出档案21511份，其中文科投出档案10741份，理科投出档案10770份。

志愿按程序运转后，8月11日，省招办将向社会公布高校已公布招生计划余额和新增招生计划(艺术类除外)，统一征集志愿。“明日8时至18时，本科提前批、国家专项计划本科批、体育本科、专升本、对口本科征集志愿。”高冰南说，届时，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。征集志愿高校、专业等相关信息，考生可登录省招办网站、河南招生考试信息网查看。

需要提醒的是，当次征集志愿的计划只按考生当次所报的征集志愿投档。因此，即使考生原来报有这些学校志愿，也须重新填报。

“今年常规录取工作结束后，我省本、专科层次招生均不组织补录。”高冰南提醒考生，在录取期间要及时关注征集志愿相关信息，可根据自身情况，抓住征集志愿的机会。(各批次征集志愿时间见右表)

在本科提前批中，除艺术类本科外，其他类别的录取将于8月12日结束。艺术类本科提前批8月12日结束、艺术类本科A段8月19日结束，艺术类本科B段8月25日结束。

收到录取通知书，留个心眼

高招录取开始，意味着可以坐等大学录取通知书了。市招生考试中心也提醒考生，谨防上当受骗。

每年，都有不法分子以假冒通知书行骗。高冰南提醒考生，可通过以下方式鉴别大学录取通知书的真假：第一，看所报志愿。若未填报该校而接到了录取通知书，通知书肯定是假的。第二，查学校真假。登录教育部阳光高考平台查询自己被录取的学校是否正规。

此外，他提醒考生，在通过社交媒体分享自己金榜题名的喜悦时，注意保护个人信息。比如，晒录取通知书时，通知书内页的照片、姓名、身份证号、准考证号、考生号等信息不要暴露，以免被不法分子盯上。

2020年河南高招征集志愿时间

8月11日8时至18时：本科提前批、国家专项计划本科批、体育本科、专升本、对口本科

8月12日8时至12时：艺术类本科提前批

8月18日8时至18时：艺术类本科A段

8月22日8时至18时：本科一批、地方专项计划本科批

8月24日8时至18时：艺术类本科B段

8月31日8时至18时：本科二批

9月6日8时至18时：专科提前批、体育专科、艺术类专科、对口专科

9月12日8时至18时：高职高专批

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