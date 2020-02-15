洛阳将大力发展新一代信息技术 让更多洛阳智造赋能高质量发展

随着科技的进步和经济的发展，闪耀着“创新”与“智慧”之光的新一代信息技术，正快速走进现代产业发展领域，成为新旧动能转换的强劲引擎。

“抗疫神器”智能头盔能够同时测出多人体温

随着科技的进步和经济的发展，闪耀着“创新”与“智慧”之光的新一代信息技术，正快速走进现代产业发展领域，成为新旧动能转换的强劲引擎。

“十三五”以来，我市聚焦人工智能、大数据、物联网等产业，通过培育优势产业、引进大项目、打造特色园区等一系列举措，大力推动新一代信息技术发展，为加快产业转型升级注入强劲动力。

抢滩前沿产业，才能更快实现高质量发展。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要大力发展新一代信息技术，建设新型工业化产业示范基地。

正当其时

抢占战略性新兴产业制高点

拥有科幻外观，集5G、氢燃料电池、无人驾驶“黑科技”于一身……今年6月，国家农机装备创新中心发布中国首台“5G+氢燃料”电动拖拉机。

从自动驾驶拖拉机到无人驾驶拖拉机，再到“5G+氢燃料”电动拖拉机，近年来，中国一拖加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，在新时代不断焕发自主创新的勃勃生机，成为“洛阳制造”向“洛阳智造”迈进的生动缩影。

新一代信息技术是国家确定的七个战略性新兴产业之一，包括软件服务、集成电路、计算机、无线通信、系统解决方案、工业互联网等诸多领域。智能制造、无人工厂、无人驾驶……眼下一片火热的产业新潮流，都离不开新一代信息技术。

顺应新一轮科技革命和产业变革的大潮，我市积极注入新一代信息技术产业发展的“基因”。

中信重工研发的首台新型排爆机器人

有充足的前期准备——

在我市“565”现代产业体系中，明确提出把电子信息产业作为五大主导产业之一，坚持发展新一代信息技术，重点打造电子功能材料、智能终端与光电设备、软件与智慧经济等产业集群，促进新一代信息技术与制造业深度融合。

有扎实的产业基础——

我市电子材料、光电器件、光电显示、自动化控制等领域已形成了产业基础，拥有中航光电、中硅高科等一批重点企业，高纯硅材料、光电连接器件、超级电容器、锂离子电池等产品具有较强的市场竞争力。

有浓厚的创新氛围——

去年，在电子信息、机器人及智能制造、先进装备制造等领域，我市14个新型研发机构累计孵化引进企业180余家，引进培育高端人才600余名。一大批科技专家、创新创业团队纷纷落户，成为推动我市新一代信息技术创新发展的“尖兵”。

发展潜力巨大，产业基础厚实，行业“尖兵”涌现……洛阳发展新一代信息技术正当其时、大有可为！

加快培育

洛阳信息产业发展壮大

洛阳轴承助力“天问探火”，洛阳连接器助力“鲲龙”踏海飞翔，“洛阳创新”护航“北斗”运转……今年以来，“洛阳制造”频频参与中国重大项目、重大工程建设，离不开新一代信息技术的支撑。

“洛阳造”焊锡柱产品护航“北斗”

作为战略性新兴产业的基础性、先导性产业，新一代信息技术产业带动性强、渗透性广、影响力大。近年，我市抢抓机遇，加快培育壮大新一代信息技术产业。

大数据产业是新一代信息技术的源头。瞄准大数据这座“富矿”，我市高标准建设洛阳大数据产业园，着力打造国内领先的数据资源中心、技术中心和应用中心。目前，园区已初步形成“一园六区”的发展格局，聚集了千余家大数据企业，从业人员3万余名，成为国家大数据(河南)综合试验区的重要承载区。今年工信部公布的第九批国家新型工业化产业示范基地名单中，洛阳大数据产业园成为我省唯一入选的园区。

洛阳大数据产业园

智能装备产业是新一代信息技术的集成应用。依托中信重工、中国一拖等龙头企业的引领作用，借助轴研所、鸿元轴承、德平科技等一批“隐形冠军”企业的支撑提升功能，我市相关产业规模不断扩大，当前已推出矿山救援机器人、消防机器人、巡检机器人、管道焊接机器人、智能成套矿山装备、智能农机装备等多种优势产品。

智能终端及光电设备是新一代信息技术的“大脑”。我市积极引入人工智能技术研发、终端产品研制及配套产品生产、行业应用服务等领域项目，大力发展平板电脑、智能手机等智能终端产品产业，推动相关产业发展。

信息服务业是新一代信息技术的“神经网络”。我市着力开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，发展工业嵌入式系统、服务外包、智能终端应用等软件产业及网络空间自主可控的安全设备与服务，培育了众智软件、鸿业科技、泰斯特等一批重点企业。

新一代信息技术产业，正在洛阳拔节生长。数据最有说服力：今年上半年，我市信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速达21.1%。尤其是在上半年多数行业增加值呈负增长的情况下，信息产业一路高歌猛进，尤其显得“与众不同”。

提速增效

为制造业高质量发展培育新动能

高质量发展是新一轮产业竞争“淘汰赛”。放眼全国，加快新一代信息技术创新突破和融合发展，已经成为一种发展共识。

近几年，许多省市不约而同地瞄准新一代信息技术产业，纷纷发力：北京，顶级院所云集，巨头聚集，中关村爆发力十足；深圳，以华为为代表的新一代信息技术企业势头强劲；安徽，量子通信已经初长成；长三角，大数据、云计算、人工智能、工业物联网、集成电路全国100强/50强企业，数量领跑全国……

因势而谋，应势而动。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，大力发展新一代信息技术，加快培育壮大数字化新业态，推进物联网、人工智能、大数据等技术创新与产业应用，建设新型工业化产业示范基地。

——打造电子信息产业集群

推动电子制造业集聚发展、软件及信息服务业提质增速，重点发展电子级多晶硅、大尺寸硅抛光片、电子超薄玻璃基板等，加快高速连接器推广应用，谋划实施格力变频驱动芯片等集成电路芯片项目，加快建设智能传感器产业基地。

洛阳单晶硅集团研制出8英寸硅抛光片，提升硅抛光片国产化水平

——建设国家大数据新型工业化产业示范基地

依托大数据产业园，加快物联网、人工智能、区块链、大数据等技术创新与产业应用，培育“1+6”工业互联网平台，建设全国一流的工业大数据应用示范区。

市工信局、市科技局相关负责人在接受采访时表示，我市将抢抓新一轮科技革命和产业变革历史机遇，加快推进物联网、人工智能、大数据等技术创新与产业应用，积极谋划布局数字经济、区块链、虚拟现实等一批具备发展潜力的前沿产业，推动新一代信息技术提速增效，为制造业高质量发展培育更多新业态、新动能。

蓝图已绘就，奋进正当时。在新一代信息技术大发展下，“洛阳制造”将加速向“洛阳智造”“洛阳创造”迈进，迈向更加美好的明天！（记者 戚帅华） (图片均为资料图片)