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洛阳今天晴天到多云局地有阵雨 气温23℃到37℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-10 08:15

　　热热热！三伏天的感觉又回来了。昨天，洛阳的天气用两个字最能概括，那就是热和晒。昨天午后，洛阳大部分地区气温都超过了35℃，网友调侃：“在路上遇到个陌生人，太阳一晒就成‘熟人’了！”

　　前段时间，由于雨水控场，让人仿佛忘了眼下还处在三伏天的中伏阶段。有句话说得好：“欠下的总是要还的。”本周暑热回归，您做好准备了吗？

　　据市气象台发布的天气情况看，受低槽东移影响，11日到12日，我市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨。13日到15日，受副高边缘西南气流影响，我市多局地阵雨或雷阵雨天气。未来几天具体天气预报如下。

　　10日(周一)：晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温23℃到37℃。

　　11日到12日(周二到周三)：多云到阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，气温24℃到33℃。

　　13日(周四)：阴天有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃到34℃。

　　14日(周五)：阴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃到33℃。

　　15日(周六)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温23℃到31℃。

　　16日(周日)：晴天间多云，气温22℃到32℃。

　　雨水带来潮湿，加上天气炎热，本周人们需警惕“桑拿天”的出现。一般来讲，在相同的温度下，相对湿度越大，体感温度的增幅就越明显，当日最高气温达到或超过32℃，且日均相对湿度达到或超过80%时，人的体感温度就会超过45℃，这样的天气被称为“桑拿天”。可以说，又闷又热的“蒸桑拿”比单纯的干热炙烤更让人难熬。在北方省会级城市中，郑州每年出现“桑拿天”的次数较多，年均6.69天，而北京年均只有1.69天。

　　研究表明，夏季，当天气又湿又热时，人还容易出现情绪中暑，可能表现为心情低落、烦躁和行为古怪，这时要及时降温、补水，保证充足的睡眠。您要调整好心态，每天都元气满满哦！（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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