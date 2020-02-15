2020年洛阳市校园足球(小学男子组)精英赛开幕

蓝天白云之下，一群少年驰骋在绿茵场上，享受着足球带来的快乐……今日，2020年洛阳市校园足球(小学男子组)精英赛在洛阳市体育中心体育场开幕。

蓝天白云之下，一群少年驰骋在绿茵场上，享受着足球带来的快乐……今日，2020年洛阳市校园足球(小学男子组)精英赛在洛阳市体育中心体育场开幕。

此次比赛由洛阳市教育局主办，是在疫情防控常态化背景下，全省范围内首次举行的校园足球赛事，也是洛阳践行“古都新生活健康新理念”的重要举措。来自全市小学阶段4支顶尖球队的70多名足球精英参加本次比赛。

8月9日至8月12日期间，将采取双循环赛制，每支球队每天比赛两场，积分最高者将获得冠军。

据了解，自2018年被列为全国青少年校园足球改革试验区以来，洛阳市在校园足球的发展方面取得良好的成效，目前已创建国家校园足球特色学校235所，学生人数达到3.2万人。洛阳市教育局有关负责人表示，将以此次比赛为契机，扎实做好今年“市长杯”青少年校园足球比赛的各项准备工作，进一步做好校园足球的普及和推广，不断增加洛阳足球人口，为全面提升洛阳足球运动水平奠定坚实的基础。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 陈钢)