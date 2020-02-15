洛阳：以案促改一体推进“三不”机制建设

用身边人身边事开展警示教育，震撼更强烈，作用更直接。反腐败作为一项系统工程，在严厉惩治形成震慑的同时，必须加强思想道德和党纪国法教育，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。近年，我市将开展警示教育、推动以案促改作为一体推进“三不”机制建设的有力抓手，创造性地形成“3152”工作法，并在此基础上进行拓展延伸和有益探索，使得以案促改工作真正实现标本兼治。

用身边人身边事开展警示教育，震撼更强烈，作用更直接。

反腐败作为一项系统工程，在严厉惩治形成震慑的同时，必须加强思想道德和党纪国法教育，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。近年，我市将开展警示教育、推动以案促改作为一体推进“三不”机制建设的有力抓手，创造性地形成“3152”工作法，并在此基础上进行拓展延伸和有益探索，使得以案促改工作真正实现标本兼治。

“改”的文章做得好，源自责任压得实

去年3月，我市某单位两名干部因存在违反中央八项规定精神问题受到处分。

问题发生了，人员处理了，事儿还不能了结，最要紧的是做好后续文章：以案促改。

“3152”工作法中的“3”，即坚持逢案必改、做到因案制宜、抓好全域整改。“坚持逢案必改，就是对新发生的案件，不论案件大小、处分轻重，都应当及时开展以案促改。”市纪委监委有关负责人说，之后，该单位召开警示教育大会，按要求在全系统内开展以案促改，并相继出台一系列制度机制。

“改”的文章做得实、做得透，也较好地诠释了因案制宜和全域整改的要求，该单位的真改真做赢得群众认可。

以案促改成效好，源自层层压实责任。“3152”工作法中的“2”，即明确各级党委(党组)对以案促改工作负主体责任，各级纪检监察机关对以案促改工作负监督责任。

据介绍，我市成立了以案促改制度化常态化领导小组，市委主要领导多次专题研究有关工作。今年年初，在谋划十一届市纪委五次全会工作时，市委主要领导提出7项重点工作，其中一项便是以案促改。同时，市纪委监委制定了推进以案促改制度化常态化实施细则，起草出台了《2020年洛阳市以案促改工作实施意见》。

“‘改’的文章做得好，源自责任压得实。”市纪委监委上述负责人说，以案促改的目的是标本兼治，如果责任压不实，“标”的问题治不了，“本”的问题治理更是无从谈起。

“事故现场”剖析原因，旨在遏制“前腐后继”

“我对不起党组织的培养，对不起年迈的父母，对不起我的妻儿……”今年6月18日，我市财政系统专项以案促改警示教育大会举行，市财政局预算评审中心原主任金某在警示教育片中忏悔的画面发人深省。

参加此次警示教育大会的市纪委监委第二监督检查室主任吕瑞君介绍，在大会举行之前，市纪委监委就向市财政局下发了以案促改通知书，该局迅速制订了以案促改专项工作方案。

制订以案促改专项工作方案，便是“3152”工作法中“1”的内容：新发生案件的单位在收到以案促改通知书后，应当在15个工作日内制订以案促改专项工作方案。

以案促改是一项系统工程，我市将焦点放在5个环节上，这便是“3152”工作法中的“5”，即选取典型案例、查摆剖析原因、开展警示教育、着力整改问题、注重建章立制。

张炳志、杨志宏、宋义林、张弟……发生在这些严重违纪违法人员身上的案例，成为全市以案促改工作的典型教材。

“要防止‘前腐后继’，就得回到‘事故现场’剖析原因。”市纪委监委一名负责人说，把反面典型的教训说深说透，才能达到处理极少数、教育大多数的目的。

今年，我市共向有关单位下发以案促改通知书779份，接受警示教育17余万人次，排查风险点4055个，修订制度1118个，新建制度684个。

随着制度的不断健全，我市管党治党的笼子越扎越紧、越扎越密，不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制逐渐形成。

不拘泥于“模板”，以案促改“链条”延长

2018年7月，洛龙区安乐镇六旬老人李乃甫在使用“集体土地建设用地使用证”时发现，自己名字的“甫”字被错写成了“浦”字。为改正这个错字，他奔波22天，往返有关部门多次无果。

“有关单位漠视群众诉求、懒政怠政，要严肃追责。”市纪委监委党风政风监督室有关负责人介绍，此事发生后，相关单位5名责任人受到处分，并在系统内部开展了以案促改。

懒政怠政，也是一种腐败。其他单位有没有类似问题？我市决定将以案促改工作向案发单位之外延伸。当年9月，市纪委印发《开展“只进一扇门、最多跑一次”专项以案促改工作方案》，要求全市着力破解改革中的堵点痛点难点，进一步精简行政审批环节。

“3152”工作法，就如同我市以案促改工作提质增效的一个“模板”，在此基础上，我市进行了诸多探索，推动以案促改工作向涉案单位、关联单位、上级监管单位拓展延伸等。

与此同时，我市还以县处级领导干部为主体，在全市开展了以案促改进家庭活动，在选取典型案例的同时，广泛开展撰写一篇廉情寄语、确定一名廉洁家风监督员等“九个一”活动，推动以案促改走深走实，筑牢领导干部拒腐防变的家庭防线。（记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 史雪艳）