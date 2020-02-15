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“丽景苑”经适房项目资格初审受理将延长至12日
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-07 20:54

　　今日洛报融媒记者从洛阳市住房保障和房产服务中心获悉，“丽景苑”经济适用住房项目资格初审受理时间将延长至8月12日结束，请还没有完成资格审核的申请家庭抓紧时间办理，逾期将视为自动放弃。

　　“丽景苑”经济适用住房项目位于高新区郑州路西侧，建设经济适用住房1457套。该项目的认购报名工作已于5月17日结束，7月6日起开始进行资格初审受理，目前尚有部分此前已经认购报名的家庭还没有提交资料或提交资料缺失，为避免影响您参加后续公开摇号、选房等程序，请及时按照要求完成资格审核工作。

　　即日起至12日(周六、日除外)，请申请人或配偶携带身份证、户口簿、婚姻证明等原件及复印件各一套(未婚青年需另外提交其父母身份证明；退休人员需另外提交赡养人身份证明；申请人为残疾二级以上(含二级)的，提交残疾证明)及收入证明原件等资料办理，到市住房保障和房产服务中心一楼窗口提交资料进行审核，地点位于涧西区周山路12号。需要注意的是，资料审核他人不得代为办理。

　　(洛报融媒记者 李岚 通讯员 杜利奎)
[ 责任编辑：潘亮]
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