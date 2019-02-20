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今年洛阳中心城区新建、改扩建8所义务教育学校　目前建设任务已完成90%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-06 08:04

　　记者从市教育局获悉，我市今年重点民生实事——中心城区新建、改扩建8所义务教育学校的建设任务目前已完成年度总任务量的90%。

　　日前，记者来到位于西工区的洛阳市第五十八中学。在该校篮球场西侧，一栋新落成的4层浅灰色建筑甚为抢眼。这栋报告厅大楼已进入铺设地坪和内部装修阶段，有望于8月底建成投用。

　　在位于大楼第一层的多功能大厅里，四周墙壁已贴上一人多高的白色瓷砖，显得明亮素雅。除几根支柱外，大厅的中央有一块面积近600平方米的开阔空间，可充当风雨操场，供学生们上室内体育课。

　　“我们将建一个汉代排水系统展示馆。”该校总务主任支玉周指着大厅最西侧的一个房间说，工程建设初期，他们在地下发现一段汉代排水系统的陶制排水管，经文物部门勘探和有关部门审批同意，该校决定在排水管出土的原址建立一个主题展示馆，除了展示在此出土的相关物品，还将收集陈列我国古代城市排水系统演变的相关物品和资料。

　　大楼的第二层设置有图书室、阅览室和校史馆；第三层为功能室，在这里主要针对学生的兴趣爱好开展综合素质的培养；第四层为报告厅，可容纳近300人开展学术交流和培训学习。

　　除了洛阳市第五十八中学，今年涉及改扩建工程的还有吉利区实验小学。6所新建的学校为：涧西区广文一小、高新区华夏路中学、高新区白营小学、瀍河区桂园路小学、洛龙区锦台小学、洛龙区太康东路小学。(记者 孟山 通讯员 王三河)

　　今年城市区新建6所中小学校简介

　　●锦台小学位于新区伊洛路与定鼎门街交叉口西北角，占地37.82亩，该校设计规模为24个教学班，预计容纳学生人数1080人。

　　●广文一小位于涧西区广文路与渠北路交叉口西北角，规划为一所18班小学，拟建设一栋4层教学综合楼、室外活动场地及配套设施，面积约4979平方米。

　　●华夏路中学位于华夏路与军威东路交叉口西，设计规模为48个班，主要包括教学楼、实验楼、合班教室、餐厅、报告厅、宿舍楼和运动场地等。

　　●桂园路小学位于瀍河区桂园路以东，启明南路以西，下园路以南。建设用地面积约41亩，规划建设3栋教学楼，1栋实验楼、1栋综合楼，共60个班。

　　●太康东路小学位于洛龙区二郎庙街以东，太康东路以北，宜人东路以南，设计规模6年制36个教学班，学生人数为1620人，规划用地面积约47.76亩。

　　●白营小学位于高新区新华东路与丰华路交叉口西北角，设计规模24个教学班，学生近1000名。
[ 责任编辑：马佳佳]
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