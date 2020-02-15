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老城区人民法院公开宣判一起涉恶案件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-04 21:11
资料图片：庭审现场

　　对恶势力犯罪集团的首要分子王琰枫数罪并罚，判处有期徒刑二十年！

　　近日，洛阳市老城区人民法院对王琰枫等18人涉嫌聚众斗殴、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、窝藏、故意伤害、故意毁坏财物犯罪一案公开宣判。

　　法院审理查明，2014年以来，被告人王琰枫伙同其余17名被告人，形成了以王琰枫为首的恶势力犯罪集团，经常纠集在洛阳市区及周边县从事违法犯罪活动。该组织以为洛阳市某投资担保有限公司讨账为主业，通过插手民间纠纷，采取暴力讨债、聚众滋扰等方式，为非作恶、欺压百姓，实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、开设赌场等一系列违法犯罪活动，严重扰乱正常社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。

　　法院审理认为，被告人王琰枫等18人分别存在纠集众人，成帮结伙与他人斗殴，破坏公共秩序；使用恐吓、威胁的方法，非法索取被害人财物；随意殴打他人，追逐、拦截、辱骂恐吓他人、强拿硬要、占用公私财物；非法拘禁他人；利用互联网开设赌场供他人赌博；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿；故意伤害他人身体；故意毁坏公私财物等行为，分别构成聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、窝藏罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪。

　　根据本案18名被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，法院依法对恶势力犯罪集团的首要分子王琰枫数罪并罚，判处有期徒刑二十年，并处罚金人民币十六万元。其余17名被告人分别被判处十四年六个月至一年六个月不等的有期徒刑，并处罚金，追缴违法所得。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 申文娟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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