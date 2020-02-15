赞！洛阳5名医师获评“河南优秀医师”奖

3日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，经层层选拔推荐、资格审查、专家评议投票和公示，第九届“河南优秀医师”奖评选揭晓，全省共有60名医师获殊荣。
3日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，经层层选拔推荐、资格审查、专家评议投票和公示，第九届“河南优秀医师”奖评选揭晓，全省共有60名医师获殊荣。其中，洛阳5名医师榜上有名。
在这些获奖医师当中，既有医德医风堪称楷模的代表，又有勇于探索、不断创新的学术带头人，还有无私奉献、扎根基层的医师，更有不忘初心、勇挑重任、英勇奋战在新冠肺炎疫情防控一线的勇士。
“河南优秀医师”奖是全省医师行业的最高奖。与往届“河南优秀医师”奖评选不同，此次专门评出新冠肺炎疫情防控一线的优秀医师。
(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 耿梅)
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