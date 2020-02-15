一天两次预警！洛阳今天下午到夜里有暴雨

预计今天下午到夜里，我市大部分县(市)的局部地区降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨持续，可能造成较大影响。

预计今天下午到夜里，我市大部分县(市)的局部地区降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨持续，可能造成较大影响。 今天15时20分，继雷电黄色预警信号后，洛阳市气象台又发布暴雨黄色预警信号： 预计今天下午到夜里，我市大部分县(市)的局部地区降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨持续，可能造成较大影响。 洛报融媒记者从洛阳市气象台获悉，目前汝阳县、嵩县、栾川县、偃师市、伊滨区等地都已出现不同强度的降水，其中汝阳县降水量已超过70毫米，达到暴雨级别。提醒公众和各单位做好防御措施。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 2.交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3.切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。 (洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)