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洛阳市多措并举推动中小企业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-03 08:26

　　我市近日发布文件，通过责任分工明确各相关部门责任，切实推动中小企业发展，为实现全市经济运行三季度填谷补欠持续向好、四季度着力求进加速上扬提供有力支撑。

　　今年以来，我市有效应对疫情影响，积极落实“六稳”“六保”工作要求，深入开展“联企入企惠企助企”活动，保障中小企业等各类市场主体稳定经营、健康发展。

　　根据此次发布的《关于印发〈“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨查摆的突出问题专项整改方案〉中小企业发展任务责任分工的通知》，我市各相关部门将继续深入推进“四企”活动，在9月底前开展复工复产法治宣传和法律咨询400场，完成企业“体检”160家；在12月底前培育“小巨人”“隐形冠军”“专精特新”等优质中小企业60家，确保全市市场主体总量超55万户；确保2020年全市企业贷款余额不低于2019年同期水平；对中小企业生产经营所需的电气水实行“欠费不停供”措施，全年减轻中小企业用电用气用水负担2亿元以上；在12月底前对小微企业税收补贴金额超过1700万元；实施根治欠薪活动，确保全年欠薪案件举报投诉登记率100%等。此外，我市还将在支持建筑业转型发展和落实清理拖欠民营企业中小企业账款等方面发布文件。

　　为实现以上目标，我市将从五项措施着手，下大力气帮助中小企业纾难解困，推动各项政策落地落实落细，扫除企业发展障碍。(记者 陈曦)
[ 责任编辑：崔利利]
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