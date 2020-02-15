王国生到孟津县调研沟域经济发展

8月1日上午，省委书记王国生到洛阳市孟津县，走进生态农业园、种植大棚，与农业龙头企业负责人和当地群众、游客亲切交流，了解生产经营、市场销售和务工人员收入情况，强调要牢固树立新发展理念，结合实际，突出特色，推动现代农业与乡村旅游深度融合，大力发展具有地域特点的沟域经济，为巩固脱贫攻坚成果、加快乡村振兴提供有力支撑。

8月1日上午，省委书记王国生到洛阳市孟津县，走进生态农业园、种植大棚，与农业龙头企业负责人和当地群众、游客亲切交流，了解生产经营、市场销售和务工人员收入情况，强调要牢固树立新发展理念，结合实际，突出特色，推动现代农业与乡村旅游深度融合，大力发展具有地域特点的沟域经济，为巩固脱贫攻坚成果、加快乡村振兴提供有力支撑。他叮嘱当地负责同志，要提高产业组织化程度，探索完善稳定利益联结机制，让更多群众参与进来、共享发展成果。在黄河孟津会盟湿地，王国生查看流域生态修复情况，指出要扛实流域治理责任，推进流域源头治理，努力把黄河建成岸绿景美惠民的幸福河。

李亚、赵会生参加调研。(《河南日报》记者 李铮)