八一建军节，洛阳城市管理局150名退役军人再穿绿军装

8月1日，洛阳市城市管理局150名退役军人脱下“城管蓝”，重新穿上“橄榄绿”，到对口帮扶村洛宁县景阳镇郭庄村开展“再穿绿军装，重走军人路”主题党日活动。

有一种自豪，叫穿过两套衣装。不管是“城管蓝”，还是“橄榄绿”，同样是赤诚，同样是担当。

8月1日，洛阳市城市管理局150名退役军人脱下“城管蓝”，重新穿上“橄榄绿”，到对口帮扶村洛宁县景阳镇郭庄村开展“再穿绿军装，重走军人路”主题党日活动。

八一建军节是军人的节日，对于当过兵的人来说有着特殊意义。为庆祝我国建军93周年，重温军旅生涯，8月1日，洛阳市城市管理局150名身着陆军、火箭军、武警、空军、海军等各式旧军装的退役老兵来到郭庄村。在郭庄村广场，他们为村里的11名老军人、军属送去了夏季清凉用品、火腿肠等慰问品，为他们送去政府的关怀和节日问候。随后，他们还进行了野营拉练。

洛阳市城市管理局相关负责人介绍，此次活动着力摔打锤炼城管人的综合素质和综合能力，是推进城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”的重要举措。同时，也是对各单位作风纪律的综合检验和集中展示。下步，洛阳市城市管理局将不断加强党性锤炼，提高综合业务素质，持续激发加快副中心城市建设的内在动力，为副中心建设贡献力量。（洛报融媒记者 孙小蕊 实习生 王龙飞 通讯员 黄干军 胡惠娟 文/图）