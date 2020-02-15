2020年洛阳线上马拉松赛开跑！

今日清晨5时30分，洛阳市长跑协会的近50名长跑爱好者自发来到洛阳文博体育公园，以长跑的形式享受运动带来的快乐。当日， 2020年洛阳线上马拉松赛正式开跑。全国29个省份的5109名选手报名参加此项活动。

今日清晨5时30分，洛阳市长跑协会的近50名长跑爱好者自发来到洛阳文博体育公园，以长跑的形式享受运动带来的快乐。当日， 2020年洛阳线上马拉松赛正式开跑。全国29个省份的5109名选手报名参加此项活动。

此次比赛由市体育局主办，旨在满足广大人民群众的健身需求，打造洛阳特色体育品牌赛事。比赛以“逐梦神都”为主题，共设置“精爽”健康跑项目(6公里)，“气概”半程马拉松项目(21.0975公里)，“神勇”全程马拉松项目(42.195公里)3个项目。

与传统的线下马拉松相比，线上马拉松比赛打破了赛场的地域性限制，能更大程度地吸引跑步爱好者参与。8月1日比赛当天，不限地点、不设关门时间，参赛选手任选一条线路，通过手机上的任意一款跑步软件，比如悦跑圈、咕咚、乐动力等，如实记录自己的参赛距离、轨迹和所用时间。跑完项目的规定距离后，在8月1日至2日期间将比赛数据截图发送到大赛组委会指定的线上平台。具体操作为：登录中原体育App，点击“上传记录”，上传提交成绩截图。经组委会核实，确定参赛数据信息真实有效，选手即可获得完赛证书和实体完赛奖牌。其中，电子证书可通过下载打印方式获得，实体完赛奖牌将通过邮寄方式发送给参赛选手。

除了“完赛奖”，本次活动还设置了多重奖项：洛阳市各县(市)区居民可参加“谁不说俺家乡好”活动，拍摄上传比赛沿途风景、名胜古迹的照片和视频参与评奖；非洛阳籍居民，可参加“寻梦神都”活动，通过上传在洛旅游经历文字、照片等，参加评奖活动。上述两项活动，将由组委会成立的评审小组进行打分投票，并评选出一、二、三等奖，同时通过抽签的方式抽出参与奖。(洛报融媒记者 孟山)